Ligue 1 - Le calendrier en 2022-2023, avec un boxing day après le Mondial

La LFP a dévoilé ce mercredi les grandes lignes du calendrier de la L1 version 2022-2023, avec un boxing day après le Mondial au Qatar !

La Coupe du monde 2022 au Qatar, qui se jouera en plein hiver pour des raisons météorologiques, va bouleverser l’organisation des ligues nationales pour l’exercice 2022-2023. Programmé du lundi 21 novembre au dimanche 18 décembre, ce Mondial controversé a déjà eu des effets sur la Ligue 1, qui a dévoilé ce mercredi les grandes lignes du prochain calendrier.

Une semaine de répit avant le Mondial

La prochaine saison de L1 débutera le week-end des 6 et 7 août 2022, et se déroulera normalement jusqu’à la 15e journée, programmée le week-end des 12 et 13 novembre 2022. Les joueurs auront ensuite un peu plus d’une semaine pour se préparer avant le début du Mondial, comme l’a révélé L’Équipe mardi.

Celui-ci se tiendra donc du 21 novembre au 18 décembre. Et ensuite ? Le championnat français reprendra le mercredi 28 décembre pour le compte de la 16e journée. Avec une nouveauté : le boxing day à l’anglaise, mais "à la française", précise la Ligue dans son communiqué. Avec tous les matchs le même jour, donc.

La 17e journée... programmée le 1er janvier

Et, comme leurs homologues de Premier League, les joueurs de L1 devront passer un réveillon assez tranquille puisqu’ils seront attendus sur les terrains dès le dimanche 1er janvier 2023 pour disputer la 17e journée ! Attention aux écarts, donc… Pour l’instant, le syndicat des joueurs n’a pas réagi.

Enfin, la 38e et dernière journée de Ligue 1 aura lieu le dimanche 4 juin 2023. Ensuite, les joueurs pourront enfin prendre des vacances bien méritées.