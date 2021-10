L'attaquant de l'AC Milan considère que les médias en ont trop fait concernant ses reproches à l'encontre de Kylian Mbappé.

"Discret parce que des fois on fait des courses mais les ballons n'arrivent pas". Cette phrase d'Olivier Giroud, visant indirectement Kylian Mbappé, après son doublé contre la Bulgarie avant l'Euro 2020 a mis le feu au poudre. Suite à cette déclaration, s'en est suivi une polémique sur plusieurs jours et beaucoup d'encre a coulé depuis sur la relation entre l'attaquant de l'AC Milan et celui du Paris Saint-Germain. Non sélectionné en septembre et en octobre, Olivier Giroud a payé les pots cassés suite à son attitude envers le numéro 10 des Bleus pour certains.

Dans une interview accordée à The Guardian, Olivier Giroud a regretté que cette déclaration ait pris de telles proportions et surtout il en veut aux médias suite à cet épisode : "C'était une si petite chose. Il (Mbappé) était un peu contrarié pendant quelques jours même si je lui ai expliqué que je ne le pointais pas du doigt. Je n'avais pas l'intention d'être dur avec qui que ce soit. Je venais de répondre à une question où un journaliste me disait après le match: 'Oh, tu as été très discret mais tu as marqué deux buts'."

"C'est toujours comme s'ils (les médias, ndlr) essayaient de me faire chier. J'ai juste répondu: 'Ouais, peut-être qu'on aurait pu se trouver d'une manière différente.' C'est tout. Les médias ont essayé de gonfler la chose et de dire que cela a ruiné l'atmosphère au sein de l'équipe. Mais allez! Nous avons eu une conversation entre adultes et ce n'était pas un problème", a ajouté l'attaquant de l'équipe de France.

"J'ai toujours dit que je n'avais aucun problème avec Benzema et que j'adorais jouer avec lui"

Olivier Giroud en a également profité pour rappeler qu'il n'a aucun problème avec Karim Benzema, qui a signé son retour chez les Bleus cet été : "Toute ma carrière en équipe nationale, ils m'ont opposé à lui. Vous aviez les pro-Benzema et les pro-Giroud. J'ai toujours dit que je n'avais aucun problème avec lui et que j'adorais jouer avec lui, mais c'était une chose médiatique de faire croire que nous nous battions. Cela n'a jamais été vrai."

"La blague sur la F1 et le Karting ? Cela m'a fait rire. Évidemment, lorsque vous discutez sur les réseaux sociaux en direct et qu'on vous demande qui est le meilleur – Benzema ou Giroud – et que vous savez qu'il est votre fan, il devait dire quelque chose comme ça. J’ai trouvé que c'était assez drôle. Après, les gens sur les réseaux sociaux m'ont envoyé tellement de photos de lui dans une voiture de Formule 1 et moi dans un karting avec la Coupe du monde, disant que c'était un peu de jalousie ou autre. Mais je n'ai rien dit de tel. J'ai tout pris avec le sourire", a conclu l'ancien attaquant de Chelsea.

Olivier Giroud ne le cache pas, il n'a pas fait une croix sur les Bleus : "Je pense que je ne dirai jamais que je prends ma retraite internationale. Si le sélectionneur a besoin de moi, j’irai. Si le manager a besoin de moi, il m’appellera; sinon, il ne le fera pas. Je suis concentré à 100% sur Milan et sur le fait d’être décisif et efficace pour mon club. Voyons ce qui se passe (...) Apparemment, N’Golo Kanté et moi pouvons avoir des médailles pour la Ligue des Nations [même si nous n’avons pas joué dans les phases finales] parce que nous étions fortement impliqués dans les qualifications. C’est donc un bel ajout à mon tableau d’honneur, n’est-ce pas ?".