Ligue 1, la prédiction étonnante de Laurent Nicollin pour l'OM

Montpellier vs Marseille

Le président de Montpellier, Laurent Nicollin, a fait une prédiction surprenante sur l’OM, samedi.

Après un début de saison impressionnant, l’Olympique de Marseille connait un coup de moins de bien ces dernières semaines. Ce qui a fait germer des doutes sur la capacité du club phocéen s’installer sur la durée en haut de tableau. Mais tout le monde n’a pas oublié les débuts prometteurs de l’OM cette saison à l’image de Laurent Nicollin. Le président héraultais s’est même permis une prédiction osée sur le club olympien, ce samedi.

L’OM commence à décevoir

L’OM a démarré sa saison sous de bons auspices avec quatre victoires et un nul lors des cinq premières journées de Ligue 1. En outre, les hommes de Roberto De Zerbi produisaient un jeu séduisant qui n’a pas manqué d’enflammer plusieurs observateurs. Mais alors beaucoup voyaient déjà l’équipe détrôner le PSG cette saison, l’OM s’est montré décevant lors des deux dernières journées.

Le club phocéen s’est d’abord incliné face à Strasbourg (0-1) avant de concéder un nul contre Angers (1-1). Des résultats mitigés, ajoutés à un contenu moins plaisant, qui ont relancé les doutes sur la capacité de l’OM à rivaliser avec le PSG. Mais Laurent Nicollin n’est pas de cet avis.

Laurent Nicollin voit l’OM champion de France

3e de Ligue 1, l’Olympique de Marseille (14 pts) talonne le PSG (2e, 17 pts) et l’AS Monaco (1er, 19 pts) en haut de tableau. Le club marseillais reste donc dans la course au titre encore que la saison sera longue. Pour ne pas décrocher de la lutte, l’OM devra s’imposer face à Montpellier juste après la trêve internationale avant de retrouver…le PSG, une semaine plus tard.

Et si de nombreux observateurs ne croient plus en l’OM, Laurent Nicollin fait le pari d’annoncer les Phocéens champions en fin de saison. « Il y a un match important contre l’Olympique de Marseille, ce serait bien d’essayer d’accrocher le futur champion de France. Si on peut lui prendre au moins un point, ce serait bien, mais ça va être compliqué », a confié le président de Montpellier à Midi Libre.