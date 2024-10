La stat inquiétante de l'OM en Ligue 1

Après son nul face à Angers vendredi, l’OM affiche désormais une statistique préoccupante en Ligue 1.

L’Olympique de Marseille était aux prises avec le SCO d’Angers vendredi en ouverture de la 7e journée de Ligue 1. Un match qui s’est soldé par un nul pour les Phocéens (1-1) qui enchainent avec une deuxième contre-performance consécutive. Ce dernier revers, justement, met l’OM dans une position délicate avec des statistiques moins encourageantes.

L’OM cale face à Angers

Une semaine après sa première défaite de la saison face à Strasbourg (1-0), l’OM n’a pas réussi à relancer la machine contre Angers, vendredi. Bien au contraire, les hommes de Roberto De Zerbi ont été bousculés par les Angevins et n’ont pas fait mieux qu’un nul dans un match qui s’est terminé à 10 contre 10. Le technicien italien a d’ailleurs reconnu en fin de match que son équipe n’était pas à la hauteur.

« J'ai accepté les compliments après les bons résultats, il faut maintenant accepter les critiques. Il faut accepter. C'est dur, on reste sur une défaite (1-0 à Strasbourg) et sur ce match nul. On était très bien partis, avec beaucoup de victoires, des buts et des occasions. Maintenant, il faut vivre avec ces résultats », a regretté Roberto De Zerbi.

L'article continue ci-dessous

La stat terrible de l’OM à domicile

Si l’Olympique de Marseille (3e, 14 pts) reste en haut de tableau, cette nouvelle contre-performance interpelle. Elle risque d’ailleurs d’être celle de trop pour le club phocéen qui peine à gagner à domicile depuis plusieurs mois. En effet, l’OM n’a remporté que 5 de ses 12 derniers matchs au Stade Vélodrome avec 6 nuls et 1 défaite.

Getty

En outre, Marseille a toujours du mal face aux équipes promues comme Angers, vendredi. Sur les 6 derniers matchs contre des promus, l’OM n’en a remporté que 2 cumulant ainsi 3 nuls et 1 défaite. Un bilan inquiétant pour une équipe qui affiche clairement des ambitions de titre cette saison.