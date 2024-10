Duel PSG - OM pour le titre ? L'avis tranché d'un ancien marseillais

Montpellier vs Marseille

Nice vs Paris Saint-Germain

Un ancien marseillais s’est exprimé, dimanche, sur un éventuel mano-a-mano entre le PSG et l’OM, cette saison.

L’Olympique de Marseille a des ambitions très élevées cette saison. Fort d’un recrutement des plus séduisants cet été, le club marseillais vise le titre de Ligue 1 lors de cette campagne. Et l’OM compte bien déloger le Paris Saint-Germain du trône afin d’atteindre son objectif. Au cœur des débats depuis plusieurs semaines, le duel à distance entre Marseille et le PSG a fait parler un ex-joueur de l’OM, ce dimanche.

Marcel Desailly révèle les limites de l’OM

Après un début de saison canon (4 victoires, 1 nul) l’OM marque le pas depuis quelques jours. Le club phocéen vient d’enchainer deux contre-performances avec une défaite contre Strasbourg (1-0) et un nul contre Angers (1-1). Des résultats qui relèguent l’Olympique de Marseille (3e, 14 pts) à deux points du PSG (2e, 16 pts) qui affrontent Nice, ce dimanche soir. En outre, les dernières performances des hommes de Roberto De Zerbi donnent raison à Marcel Desailly qui estiment que l’équipe a encore beaucoup de limites.

L'article continue ci-dessous

« C'est une équipe qui peut faire des coups. Ce collectif va nous faire plaisir de temps en temps puis on va voir la chute. S’ils arrivent à garder cet effectif et à ajouter deux internationaux de premier plan, ça peut être pas mal », lance l’ancien joueur de l’OM sur Bartoli Time de RMC.

Marcel Desailly ne voit pas l’OM rivaliser avec le PSG

Marcel Desailly pense notamment que l’effectif actuel de l’Olympique de Marseille manque de joueurs d’expérience. Ce qui serait, bien évidemment, un handicap pour la lutte du titre avec le Paris Saint-Germain. L’ancien sociétaire de l’AC Milan et de Chelsea estime donc que l’arrivée de quelques internationaux serait très bénéfique pour l’OM.

« A partir du moment où vous ne prenez pas des joueurs de premier choix avec de l'expérience, c'est comme un accordéon. Le joueur, grâce à la pression, il est à 150% et d'un seul coup il va à la faute. Il est en surrégime parce que le joueur n'est pas du calibre de l'OM. Quand on joue à l'OM, il faut être international ou entouré de joueurs de premiers choix ou d'expérience », ajoute le champion du monde 1998.