Ligue 1 : La LFP dévoile le nom de la nouvelle chaîne

Le suspense est levé : la Ligue 1 aura sa chaîne officielle dès 2025, et son nom, simple et direct, ne devrait pas passer inaperçu.

La Ligue de football professionnel (LFP) entre dans une nouvelle ère. À partir de la saison 2025-2026, l’intégralité des rencontres de Ligue 1 sera diffusée sur une chaîne inédite. Et c’est la LFP elle-même qui pilotera cette plateforme, avec un nom désormais officiel : Ligue1+.

Un choix réfléchi, mais sans fioritures

Ce jeudi 10 juillet 2025, Nicolas de Tavernost, directeur général de LFP Média, a révélé cette appellation lors d'une prise de parole publique. L’idée ? Garder l’essence de la marque tout en l’inscrivant dans une logique moderne.

« La Ligue 1 est une très belle marque. Le "+", c’est un terme générique pour toutes les plateformes (Canal+, M6+…, Ndlr). C’est un gage de qualité et on voulait associer un nom facile à mémoriser. Le plus, c’est ce qu’est le frigidaire au réfrigérateur », a-t-il précisé.

Le message est clair : rendre la chaîne aussi incontournable que son contenu.