Ligue 1 : L’OGC Nice et Lille se neutralisent d’entrée

Nice et Lille se sont neutralisés ce vendredi dans le cadre de la première journée de Ligue 1 (1-1).

C'était le grand retour de la Ligue 1 ce vendredi 11 août 2023. Pour cette rentrée, l'OGC Nice accueillait à l'Allianz Riviera, le LOSC. Plus appliqués et plus tranchants que leur adversaire du soir, les Aiglons étaient à un doigt de s'imposer mais se sont fait rejoindre au score en toute fin de partie.(1#1) par une formation lilloise jusqu'au-boutiste.

Le pragmatisme de l’OGC Nice

Francisco Faciolli pensait réussir sa première sortie en Ligue 1 avec les Aiglons mais devra attendre avant de savourer son premier succès. D'entrée, le nouvel entraîneur de l'OGC Nice a aligné une équipe en 4-3-3 face au 4-4-2 de Paulo Fonseca. Pour le moins qu'on puisse dire, le dispositif mis en place par le technicien italien a bien marché en début de partie.

Bien structurée défensivement, la formation niçoise s'est contentée de repousser les assauts répétés du LOSC qui pratiquait un jeu court avec beaucoup de mobilité. Une fois les dix premières minutes passées, la formation azuréenne a mis le pied sur l'accélérateur. Sur un ballon arraché par Kephren Thuram , Nice amorce un contre attaque qui s'est avérée payante. En effet, le jeune milieu de terrain trouve dans la foulée Moffi qui sert royalement Gaëtan Laborde. L'ancien joueur de Montpellier ne se pose pas de question et trompe d'un ballon piqué astucieusement Chevalier ( 1-0, 19 e).

La réaction lilloise ne s'est pas fait attendre. un coup franc tiré depuis l'entrée gauche de la surface, Angel Gomes envoie son ballon au second poteau.

À la 22 ème minute, Jonathan David déclenche une frappe lourde qui ne trompe pas le gardien niçois Bulka. L'arbitre siffle la fin de la première période sur un cet avantage de l'OGC Nice (1#0).

En seconde période, Paulo Fonseca va modifier son dispositif pour donner plus de fluidité au jeu de son équipe. Malgré un jeu plus direct, les Lillois se créent plusieurs occasions franches mais se heurtent à une défense niçoise très rugueuse amenée notamment par Todibo et Dante.

Lille, jusqu'au boutiste

Mais alors qu'on s'achevait vers une victoire de l'OGC Nice, tant le circuit de jeu des Lillois était mal en point, les hommes de Paulo Fonseca sortent subitement de leur léthargie. En effet,a la réception d'un centre, Bafodé Diakité s'élève dans les airs, et place d'un coup de tête imparable dans le coin droit de la cage adverse (1-1, 90é +7). Les Dogues arrachent ainsi l’égalisation et contraignent les Aiglons au partage des points.