Ligue 1 : l'arbitre Johan Hamel est décédé

Âgé de 42 ans, l'arbitre de Ligue 1, Johan Hamel, est décédé ce mercredi.

Le foot français est en deuil ce mercredi. La SAFE, représentant les arbitres de l'élite du football tricolore, vient d'annoncer le décès de Johan Hamel, expérimenté arbitre de Ligue 1, à l'âge de 42 ans, selon toute vraisemblance d'un AVC. Au sifflet de 16 rencontres de championnat cette saison, il en a totalisé 372 au cours de sa carrière et a également connu le rôle de quatrième arbitre lors de rencontres européennes.

"L’arbitrage est en deuil. Nous apprenons le décès de notre Collègue et Ami, Johan HAMEL, arbitre de Ligue 1, à l’âge de 42 ans. A sa Famille, ses Proches et Amis, le SAFE et les Arbitres adressent leurs plus profondes condoléances. Johan, tu nous manqueras», peut-on lire dans le communiqué rédigé par les représentants des arbitres.

La Ligue 1 lui rend hommage

Johan Hamel avait dirigé le dernier Lille-Rennes, le 6 novembre dernier, et était assistant vidéo lors du match PSG-Auxerre de dimanche dernier. GOAL présente ses condoléances à sa famille ainsi qu'à ses proches. Depuis ce mercredi matin, le Safe et son président Olivier Lamarre reçoivent de nombreux messages de soutien de présidents de clubs et de responsables de la LFP, touchés par la triste nouvelle.

"J’ai appris à le connaître ces dernières semaines à travers différents échanges que nous avons pu avoir dans le cadre des travaux que nous menons sur la réforme de l’arbitrage et même sur l’arbitrage en général dans l’univers du football. Nous devions encore nous appeler ce matin… C’est une bien triste nouvelle", a indiqué le président de l'OGC Nice dans un communiqué.

Les comptes twitter de l'ensemble des clubs français ont rendu hommage à l'arbitre français en saluant sa disparition. Pour l'heure, rien n'a évidemment été décidé. Mais une action sera entreprise d'ici la reprise de la saison afin de saluer la mémoire de Johan Hamel.