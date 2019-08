Ligue 1 - Kevin Gameiro : "Le PSG ? J'en ai la chair de poule rien que d'en parler"

Dans un entretien accordé à France Football, l'attaquant de Valence est notamment revenu sur son passage en L1 et au Paris Saint-Germain.

Kevin Gameiro n'a pas oublié son passage au et en . Dans un entretien accordé à Football, il revient sur ses années parisiennes de 2011 à 2013. "Même si ça ne s'est pas passé comme je l'aurais voulu, ç'aurait été un vrai manque pour moi de ne pas passer par le PSG. (Il montre son bras) J'en ai la chair de poule rien que d'en parler."

L'attaquant international français s'épanouit en depuis plusieurs saisons. Il évolue actuellement du côté du après des passages remarqués au et à l' . "Quand j'étais petit, je regardais les matches du PSG, j'étais fan de Marco Simone. Quand les supporters criaient son nom au Parc des Princes, je me tournais vers ma mère pour lui dire : "Tu verras, un jour, ils crieront Gameiro, Gameiro !'"

"L'Espagne est mon deuxième pays, maintenant"

L'avant-centre de 32 ans ne pense cependant pas à un retour en France dans les prochains mois. "On adore être ici avec ma famille. L'Espagne est mon deuxième pays, maintenant. On hésite même à y rester après ma carrière. Ma femme et mes enfants aimeraient bien. Il y a une qualité de vie exceptionnelle. On vit dehors toute l'année avec le soleil, la chaleur. C'est parfait."

En deux saisons avec le club de la capitale, Kevin Gameiro a disputé 77 rencontres toutes compétitions confondues pour 23 buts inscrits. Il a remporté la en 2013 sous les ordres de Carlo Ancelotti.