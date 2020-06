Ligue 1 - Eyraud a discuté avec Macron pour l'arrêt du championnat ?

Le président de l'OM aurait été sollicité par le président de la République pour prendre la décision d'arrêter le championnat de France.

Si l' et le ont déjà repris la compétition, que l' , l' et l' s'apprêtent à reprendre, la , comme les et la , ont officialisé l'arrêt de leur championnat lors des dernières semaines et n'iront pas au terme de l'exercice actuel. Une décision entérinée en France lors du discours du premier ministre à l'aube du déconfinement, alors que la LFP travaillait sur un plan de reprise du championnat de France, arrêté en mars en raison de la pandémie de Coronavirus.

Depuis des voix se sont élevées pour contester la décision d'arrêter définitivement la , d'autant plus depuis l'annonce de la reprise des autres championnats majeurs, avec en figure de proue Jean-Michel Aulas. Qui plus est, la décision a fait débat, car d'un côté, le gouvernement annonce ne pas en être à l'origine, tandis que la LFP et la FFF ont indiqué s'être plié aux exigences du gouvernement français et à la voix du premier ministre et du président de la République.

Deschamps, Le Graët et ... Eyraud sollicités ?

La décision de stopper la a officiellement été prise en haut lieu et notamment du côté de l'Elysée. Selon les informations de le Parisien, le Président de la République Emmanuel Macron a usé de toute son influence pour trancher sur la fin de la saison de Ligue 1 et de . Fan de football et de l' , le président Macron aurait pris soin de se renseigner et de consulter plusieurs acteurs du monde du football avant de rendre son verdict.

Le principal protagoniste se serait notamment entretenu Didier Deschamps, et à plusieurs reprises avec Noël Le Graët, le président de la FFF. Mais plus surprenant, le président de la République aurait également sondé le président de l'Olympique de Marseille : Jacques-Henri Eyraud. Une révélation qui risque de faire débat. En effet, le président de l'OM ne voyait pas d'un si mauvais oeil l'arrêt du championnat permettant à l'OM de terminer deuxième de Ligue 1 et de retrouver la la saison prochaine.

Même si finir la saison aurait aidé l'Olympique de Marseille sur le plan économique, un plan dans lequel le club phocéen est en difficulté et est notamment surveillé de près par le fair-play financier, la perspective de retrouver la Ligue des champions était encore plus alléchante. Nul ne sait la position de Jacques-Henri Eyraud et la teneur de son discours auprès du président de la République, mais une chose est sûre, cette révélation ne risque pas de faire que des heureux, et notamment du côté de Jean-Michel Aulas.