Ligue 1 - Caen et Dijon espèrent, Monaco coule toujours plus

Caen et Dijon, qui se sont imposés ce samedi soir, sont revenus dans la roue de Monaco, encore battu, cette fois-ci à Nîmes (1-0).

Hormis , toutes les écuries engagées dans la lutte pour le maintien étaient en scène ce samedi soir, pour la suite de la 36ème journée de . Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette soirée a tenu ses promesses, laissant présager deux dernières journées palpitantes en bas de tableau.

enchaîne

C'est le Stade Malherbe de Caen, opposé au , qui a réalisé la meilleure opération du soir. Le club normand a débloqué la situation assez tôt dans ce match grâce à Casimir Ninga (1-0, 14e). Reims a réagi après la demi-heure de jeu avec une égalisation signée Doumbia (1-1, 37e), mais le club champenois est retombé dans ses travers en fin de première période en encaissant deux nouveaux buts, par Farj (2-1, 40e) - l'homme clé du Stade Malherbe cette saison - et Guilbert juste avant le repos (3-1, 45e). Les hommes de Rolland Courbis ont conservé cet avantage confortable tant bien que mal, avant de voir les visiteurs réduire le score sur un penalty de Zaneli à dix minutes de la fin (3-2, 82e sp).

se révolte

Dans le même temps, Dijon, qui est dans le rétroviseur des Caennais, accueillait au stade Gaston-Gérard. Les hommes d'Antoine Kombouaré ont pris ce match par le bon bout en montrant un visage courageux et offensif. Strasbourg, qui a quadrillé le terrain avec un bloc assez bas, a subi les offensives dijonnaises avant d'encaisser un but juste avant la mi-temps sur un penalty obtenu par Naim Sliti, et transformé par Julio Tavares (1-0, 40e) - le meilleur buteur du DFCO mettant fin à une période de disette de 9 mois. Le problème, c'est que le DFCO a complètement relâché la pression au retour des vestiaires. Un relâchement que le club alsacien a sanctionné par Ajorque suite à un corner (1-1, 68e). Mais les Bourguignons ont trouvé les ressources morales pour signer une victoire capitale en marquant sur le fil par Kwon Chang-hoon (2-1, 90e+5).

ne répond plus

Monaco, de son côté, n'y arrive pas. Le club de la Principauté a concédé un nouveau revers, cette fois-ci sur la pelouse de Nîmes. Le promu a trouvé l'ouverture en tout début de match par Ripart (1-0, 9e), avant de s'atteler à défendre face à une équipe monégasque d'abord conquérante, puis dangereuse. Mais le manque d'efficacité de l'équipe de Jardim a permis à un promu un peu plus calculateur que d'habitude de conserver ce succès pour l'honneur.

Toujours dans cette lutte pour le maintien, la dernière équipe engagée, Amiens, a dû se contenter d'un score et nul et vierge contre . Un match que le club picard a globalement dominé, avec une possession de balle et un nombre de tirs supérieurs à leur adversaire, sans pour parvenir à faire la différence.

Enfin, à d'autres altitudes, Nice et se sont quittés sur un partage des points. Irrésistibles depuis un mois, les Canaris sont passés devant en première période grâce à Moutoussamy (0-1, 29e). Mais les hommes de Patrick Vieira ont trouvé les ressources pour refaire surface lors du second acte, grâce à Malang Sarr (1-1, 55e).