Liga - Pablo Machin n'est plus l'entraîneur de l'Espanyol Barcelone

Au lendemain de la défaite contre Leganés, le club a décidé de changer d'entraîneur pour la deuxième fois de la saison.

L' Barcelone change une nouvelle fois de coach. La défaite de ce dimanche contre , qui cloue l'équipe en dernière position du championnat espagnol, a provoqué le licenciement de Pablo Machin.

C'est ce qu'a annoncé le club dans un communiqué : "Le RCD Espanol de Barcelone informe que Pablo Machin a été relevé de ses responsabilités d'entraîneur de l'équipe première masculine. Le club a pris cette décision en raison des performances sportives de l'équipe et avec la volonté claire de réorienter la situation actuelle de l'équipe bleue et blanche vers la la liga.

"Les autres membres du staff technique Jordi Guerrero, Jordi Balcells et Carlos Martinez cessent également leurs fonctions. Le RCD Espanyol remercie Pablo Machín et son staff pour leur implication durant ces mois de travail et leur souhaite tout le succès personnel et professionnel possible".

L'équipe a disputé 15 rencontres depuis l'arrivée de Machin sur le banc, mais rien n'a vraiment évolué pour le club catalan. Bilan : quatre victoires, trois nuls et pas moins de huit défaites et une dernière place en après 18 journées. Parmi ces quatre victoires, une seule en championnat contre .

Sampaoli et Pizzi favoris pour prendre la suite

La direction du club travaille désormais sur le remplacement de Machin et, selon nos informations, s'entretient avec différents candidats. L'un des remplaçants les plus crédibles aujourd'hui est Jorge Sampaoli, avec qui il y a eu des contacts ces deux dernières semaines. L'autre candidat est Juan Antonio Pizzi, sans poste depuis son départ de San Lorenzo.

L'ancien joueur de Tenerife et de Barcelone, entre autres, a déjà de l'expérience en . Il a entraîné Valence pendant la saison 2013-2014, prenant l'équipe à la mi-saison et l'emmenant en huitième position. Mieux encore, en Europa League, il a failli atteindre la finale après avoir perdu contre Séville in extremis.