Liga NOS - Le FC Porto veut conserver Iker Casillas

Le président du FC Porto a annoncé qu'il souhaitait conserver Iker Casillas, alors qu'il pourrait arrêter sa carrière après avoir subi un infarctus.

Après avoir été victime d'un malaise cardiaque à l'entrainement le 1er mai dernier, le gardien espagnol du , Iker Casillas, pourrait mettre un terme à sa carrière à l'âge de 37 ans.

Si son avenir en tant que joueur est incertain, l'ex-portier du pourrait exercer d'autres fonctions au sein du club portugais, comme l'explique le président, Jorge Nuno Pinto da Costa, au quotiden O Jogo : "C'est notre souhait. Casillas a encore un an de contrat et nous voulons qu'il reste au sein de la structure du FC Porto, et pas seulement qu'un an. Casillas est l'un des nôtres, et il aura toujours une place au FC Porto."

L'article continue ci-dessous

Toujours selon le journal portugais, l'ex-international espagnol (167 séléctions) n'a pas encore donné de réponse définitive à cette proposition, mais aurait été "satisfait" de cette proposition.

Arrivé au FC Porto en 2015 en provenance du Real Madrid pour 6 millions d'euros, Iker Casillas avait prolongé en mars son contrat d'une saison, jusqu'en 2020.