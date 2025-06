Liga, le nouveau scandale financier

Leganes vs FC Barcelone

Bien qu'ils n'aient joué aucun rôle dans les ventes ni dans la stratégie de l'opération, les footballeurs sont visés par la plainte.

Comme l'explique El Periodico et cité par Marca, les dirigeants de la société Shirtum Europa sont notamment accusés de fraude. Ils avaient l'intention de vendre pour 3 millions d'euros de NFT et de cryptomonnaies, mais ont ensuite arrêté la production avant que Shirtum ne les mette sur le marché.

Les six joueurs accusés de fraude dans le cadre de cette affaire sont Ivan Rakitic, Javier Saviola, Nico Pareja, Alejandro « Papu » Gomez, Lucas Ocampos et Alberto Moreno. Les joueurs auraient joué un rôle actif dans la vente des jetons, et Gomez aurait notamment entretenu des liens étroits avec l'un des quatre cerveaux derrière ces opérations, David Rozencwaig.

Rozencwaig, aux côtés de Manel Angel Torras, Marc Alberto Torras et Manuel Morillas, avait créé une application pour vendre des NFT des six footballeurs et devait les mettre en vente pour 450 € chacun. Ils ont ensuite reçu des investissements de bailleurs de fonds extérieurs – les personnes à l'origine de la plainte – mais Shirtum a fermé l'application avant sa mise en ligne. Ni la cryptomonnaie blockchain ni les NFT n'ont jamais eu de valeur.

L'essor des cryptomonnaies dans le football espagnol

La présence des cryptomonnaies et des NFT est en hausse ces dernières années. Après que la Liga a interdit aux sociétés de paris de sponsoriser les maillots des équipes professionnelles, plusieurs équipes ont conclu des partenariats avec des équipes comme Valence. Entre-temps, Barcelone a lancé ses propres NFT et a vendu 24,95 % de Barca Vision à Socios, une importante société de blockchain, pour un montant de 100 millions d'euros. Cependant, Barcelone a depuis été contraint de chercher de nouveaux acquéreurs pour ces actions, Socios refusant de verser la somme.