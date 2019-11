Liga - La Real Sociedad, nouveau leader provisoire !

Malgré le nul contre Leganes (1-1), la Real Sociedad profite de ses deux matchs d’avance pour prendre la première place en Liga.

Si on avait dit aux supporters de la que leur équipe serait en tête de la à la 13e journée, ces derniers n’auraient certainement pas cru à la prédicition. Et pourtant, le club basque a bien un point d’avance sur le et le !

Sur la troisième marche du podium avant ce vendredi, les coéquipiers de Martin Odegaard ont profité du match nul face à Leganes (1-1), en ouverture de la 13e journée de , pour passer devant les deux ogres du championnat.

Deux matchs d'avance sur le Barça et le Real

Mais la fête sera de courte durée. Tout d’abord, Barcelonais et Madrilènes auront l’occasion de repasser devant dès ce week-end. Le Barça recevra le samedi (21h) tandis que le Real se déplacera à plus tôt dans la journée (18h30).

Et il convient de rappeler qu’avec le match nul face à Leganes, les joueurs de la Real Sociedad comptent désormais deux matchs d’avance sur le Barça et le Real ! En effet, ces derniers n’ont pas encore disputé la 13e journée, et le Clasico qui devait se dérouler le 26 octobre attendra le 18 décembre.