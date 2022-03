Liga : Carlos Akapo dénonce du racisme à Grenade

Le défenseur de Cadix Carlos Akapo a affronté un supporter dans la foule après avoir été victime d'insultes racistes lors d'un match de Liga à Grenade lundi.

Grenade et Cadix se sont quittés sur un score nul de 0-0 au Nuevo Estadio de Los Carmenes, dans un match de bas de tableau qui a été assombri par les actions d'un groupe de supporters locaux.

Akapo a été remplacé par Ivan Alejo juste après l'heure de jeu et a fait le tour du terrain pour retourner sur le banc, avant d'être harcelé par un supporter qui a fait un geste de singe dans sa direction.

Que s'est-il passé ?

L'international de Guinée équatoriale s'est arrêté pour s'expliquer avec l'homme en question, qui a également été prié de cesser son comportement abusif par un supporter assis dans la rangée devant lui.

Akapo a raconté l'incident à GOLTV et El Larguero : "Il y a eu trois ou quatre trous du cul. Je sais que c'est mal, mais ils ne représentent pas du tout les supporters de Grenade.

"Mais surtout, il y en a un qui a persisté et qui m'a traité de singe. D'une part, cela me touche et d'autre part, nous devons donner de la visibilité pour que les gens ne soient pas dans les tribunes."

"Ce sont des gens qui ne méritent pas de venir au stade et qui ne représentent pas les supporters de Grenade. Cela ne me passe pas par la tête de savoir pourquoi les gens vous insultent et vous traitent de Noir."

"Pour ma part, je le traite calmement, et j'essaie de faire voir aux gens quelle idiotie et quelle bêtise ils font. J'espère qu'ils le retireront du football."

"Un grand merci aussi aux supporters de Grenade qui lui ont dit d'arrêter. Je vais essayer de l'oublier. Le football, c'est avoir des valeurs de respect."

Carlos Akapo es reemplazado, sale por línea de fondo y se produce una acción tan desagradable como repudiable: un aficionado del Granada hace un gesto racista en el que imita el movimiento de un mono. Akapo se detiene ante él y le recrimina su actitud. pic.twitter.com/h7tQnrlsUK — GOAL España (@GoalEspana) February 28, 2022

La réponse de Grenade

Grenade a ouvert une enquête et a promis d'infliger une forte sanction au coupable.

Le club andalou a également souligné sa position de "tolérance zéro" sur le racisme, écrivant dans une déclaration officielle : "Granada CF condamne fermement tout acte de racisme et ne tolérera aucun comportement dans son stade qui reflète une attitude intolérante ou discriminatoire envers les joueurs ou les supporters qui viennent sur notre terrain."

"Le club a ouvert une enquête et prendra les mesures pertinentes pour sanctionner fermement ce comportement qui ne représente pas les valeurs de Granada CF ou de ses supporters."

"Granada CF maintient une tolérance zéro envers tout type de manifestations racistes et est fier d'un supporter qui a toujours montré son respect envers les clubs et les supporters rivaux. »