Liga - Barcelone, une nouvelle fois l'équipe à battre

Au moment de se rendre à San Mamés pour y défier Bilbao ce vendredi, le Barça reste sur 8 titres de champion d'Espagne lors des 11 dernières saisons.

Le lance officiellement ce vendredi la nouvelle saison du championnat d' avec un déplacement sur le terrain de l' (21h). Les Blaugrana ont conscience qu'ils seront une nouvelle fois l'équipe à battre cette saison de l'autre côté des Pyrénées, même s'ils évolueront à San Mamés sans Lionel Messi, pas suffisamment remis de sa blessure et qui ne s'est toujours pas entraîné avec le groupe.

Le club catalan a en effet largement dominé la dernière décennie à l'échelon national, remportant huit des onze derniers sacres dans le sillage de la Pulga, Pichichi à six reprises dans cet intervalle. L'Argentin a même atteint un total impressionnant de 36 réalisations la saison dernière, soit 15 de plus que son premier poursuivant pour la première saison sans Cristiano Ronaldo. À désormais 32 ans, il semble toujours aussi déterminé à régner sur la .

En plus de posséder l'un des meilleurs joueurs de la planète, le Barça s'est renforcé cet été notamment avec les arrivées d'Antoine Griezmann et Frenkie de Jong, en attendant la résolution du feuilleton Neymar. Ses deux principaux concurrents madrilènes, le Real et l'Atlético, ont pour leur part largement chamboulé leurs effectifs afin de débuter un nouveau cycle et pourraient avoir besoin d'un peu de temps avant de bousculer les coéquipiers de Gérard Piqué.

Présent en conférence de presse ce jeudi avant ce premier match officiel de la saison, l'entraîneur Ernesto Valverde n'a guère laissé de place au doute concernant les ambitions de son équipe. "Nous voulons continuer à gagner et améliorer ce que nous n'avons pas bien fait, a-t-il affirmé, avant de répondre aux critiques. En deux ans, nous avons perdu quatre matches de dont la moitié alors que nous étions déjà champions donc peut-être qu'il y a des choses que nous devons garder."

L'Europe reste en effet la question en suspens du côté du Camp Nou après plusieurs désillusions dont la dernière en date contre , en demi-finales la saison dernière. Les Blaugrana voudront encore s'appuyer sur le championnat et leur stade, "l'un des plus difficiles de la Liga", selon Valverde, pour obtenir des résultats plus probants sur la scène continentale.