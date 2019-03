Laurey, Lienard… Les réactions après Strasbourg-Guingamp

Le Racing a conquis la Coupe de la Ligue ce samedi. Après la partie, l'immense joie des Alsaciens contrastait avec la désillusion des Costarmoricains.

Dix-huit ans après son dernier titre, le Racing a ajouté une nouvelle ligne à son palmarès en dominant Guingamp en finale de la Coupe de la Ligue. Les hommes de Thierry Laurey ont triomphé à l'issue de l'épreuve des tirs au but. À la suite de cette partie, qui ne restera pas dans les annales de par le spectacle proposé, les lauréats étaient naturellement ivres de bonheur. Les malheureux vaincus, eux, n'avaient plus que leurs yeux pour pleurer.

Adrien Thomasson (milieu de sur Canal+) : "La panenka de Liénard ? C'est exceptionnel. En collation, il nous a dit qu'il l'a ferait si ça va aux penalties".

Kenny Lala (défenseur de Strasbourg sur Canal+) : "C'est magnifique. Je ne pense pas que c'était la meilleure des finales. Ce n'était pas trop plaisant. Mais, c'est incroyable. Je suis heureux. Et je suis fier de celui qui nous donne la victoire, Kamara. Ca a été une saison compliquée pour lui (…) Je remercie tout le Strabsourg".

Sanjin Prcic (défenseur de Strasbourg sur Canal+) : "C'est fantastique. Un trophée ça reste dans les mémoires. Le public nous a encouragé pendant tout le match. Ils ont été patients. C'est une récompense du parcours qu'on a fait. Et aujourd'hui, c'est un bonheur qu'on veut partager avec tout le monde".

Anthony Gonçalves (milieu de Strasbourg sur Canal+) : " le méritait aussi, au vu du parcours qu'ils ont fait. C'était vraiment du 50-50. Hommage a eux, vu qu'ils ont vendu chèrement sa peau. Mais il faut un vainqueur. C'est bien après la galère qu'on a eue. Une grande pensée aux supporters".

Dmitri Liénard (milieu de Strasbourg sur Canal+) : "Mon idole c'est Zinedine Zidane. J'ai toujours dit que je le ferai une fois. Et les partenaires ont fait le boulot durant tout le match. Ça se joue a rien, j'ai failli ne pas rentrer. 75% du stade était strasbourgeois, c'est un truc de malade".

Marc Keller (président de Strasbourg sur Canal+) : "Je suis très content évidemment. C'était un match très serré. Ça se joue aux penalties, mais je suis très content. Une victoire comme ça c'est magnifique pour Strabsourg et toute la région. On va jouer la Coupe d'Europe, mais il y aura des tours préliminaires. Le public ? Il a été extraordinaire".

Thierry Laurey (entraineur de Strasbourg sur Canal+) : "On revient de loin, on a fait un parcours qui n'est pas aisé. Aujourd'hui, ce n'est pas le meilleur match qu'on ait fait. Mais il y avait de la tension et le terrain était difficile. Liénard ? Il est fou. Il fait des choses comme ça et ça réussit. Il y a des fous furieux dans mon équipe. Aujourd'hui que je ne suis pas comme eux. La Coupe d'Europe ? On va faire les tours préliminaires et après on verra".

Nolan Roux (attaquant de Guingamp sur Canal+) : "On était costauds, et il nous a manqué de réussite. C'est les penalties, c'est comme ça. Un trophée ça aurait récompensé un groupe. Bravo à Strasbourg. Là, on va se bagarrer jusqu'au bout pour le maintien".

