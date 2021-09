L’idée de Nagelsmann pour révolutionner le football

Souhaitant voir le football évoluer, Julian Nagelsmann estime que l’arrivée d’oreillette pour les joueurs et coachs doit être considérée.

La Goal Line Technology, le VAR et bientôt les oreillettes ? Depuis quelques années, le football s’est quelque peu réinventé au grés des avancées technologiques afin de laisser un minimum de place au doute sur des actions litigieuses.

Des nouveautés qui n’ont rien de révolutionnaire puisque le VAR était déjà utilisé depuis des années dans d’autres sports comme le rugby ou encore le football américain. La NFL est d’ailleurs une ligue sur laquelle Julian Nagelsmann estime qu’il faut s’appuyer.

L’entraîneur du Bayern Munich a eu l’occasion d’échanger avec Andy Reid, son homologue des Kansas City Chiefs, vainqueur du Super Bowl en 2020 et pense que le football (ou soccer de l’autre côté de l’Atlantique) peut s’inspirer de ce qui se fait en NFL et notamment dans la relation entre le quarterback et son entraîneur grâce à une oreillette.

Vraiment adapté au foot ?

"Le football reste encore traditionnel, a confié le coach allemand à TZ avant de regretter le manque d’innovation depuis 30 ans. Le foot américain est incroyablement avancé d’un point de vue technologique en terme communication avec les joueurs."

"Le quarterback peut écouter son entraîneur sur le terrain." Le coach ne serait pas contre le fait de pouvoir équiper un joueur, pourquoi pas son capitaine Manuel Neuer, d'une oreillette afin de pouvoir lui transmettre ses consignes pendant le match. "C’est quelque chose dont on a absolument besoin, assure-t-il. Idéalement avec un micro afin que le joueur puisse aussi communiquer avec les entraîneurs."

Si le règlement de la FIFA interdit la présence d’oreillette sur le rectangle vert, Nagelsmann assure qu’il faut faire bouger les choses surtout avec le retour du public. Lors de l’Euro 2020, Didier Deschamps avait eu beaucoup de mal à faire passer certaines consignes lors du huitième de finale contre la Suisse. L’arrivée d’un gadget pourrait donc solutionner ce problème d’après le coach allemand.

"Un stade est extrêmement bruyant, il n’y a pas de temps mort, seulement la mi-temps pour parler de tactique avec les joueurs."

"Il faut dire qu’on le veut ! On veut équiper nos maillots pour que les joueurs et les entraîneurs puissent communiquer."