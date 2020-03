L’idée de Mario Balotelli pour la fin de la Serie A

L’enfant terrible du football italien a suggéré une hypothèse pour pouvoir boucler le championnat transalpin.

En raison du Coronavirus, le championnat italien est à l’arrêt pour une période indéfinie. Le mystère reste total sur la façon dont il va s’achever, même si les instances transalpines planchent activement sur le sujet.

Un certain Mario Balotelli s’est permis de conseiller les responsables de la FIGC. Pour lui, il y a moyen de très simple de boucler l’exercice 2019/2020.

« Le championnat ? Pas de vainqueur et pas de relégation, ce serait bien pour nous. On fait monter deux équipes de Serie B et la saison prochaine, on joue le championnat avec 22 équipes », a proposé l’attaquant de Brescia sur son compte Instagram.

Plus d'équipes

Pour rappel, il y a cinq jours, l’ancien attaquant de l’OM s’était déjà plaint du maintien des rencontres, appelant les autorités à arrêter très vite toutes les activités sportives pour ne pas risquer la santé des joueurs et leurs proches.