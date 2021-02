Libre depuis son départ du PSG, Jesé retourne à Las Palmas

Libre depuis sa résiliation de contrat au PSG, Jesé a choisi de se ressourcer chez lui aux Canaries dans le club de Las Palmas.

Acheté vingt-cinq millions d’euros en 2016 au Real Madrid, Jesé aura certainement toujours sa place dans l’histoire du PSG. Non pas comme un pion essentiel de la phase qatari du club parisien mais comme l’un des plus grands flops de l’histoire du club. Avec seulement 18 matches pour deux buts en quatre ans et des prêts ratés en Premier League, en Liga ou au Portugal, Jesé aura surtout attiré les railleries partout où il est passé.

Malgré une dernière entrée en jeu contre Nîmes à la mi-octobre (18 minutes), l’attaquant espagnol était pus un poids pour Tuchel et les comptes parisiens. D’un commun accord avec le PSG, Jesé a résilié son contrat avec le club de la capitale alors qu’il lui restait encore six mois en France.

Libre comme l’air, le double vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real avait les idées claires concernant son futur. A 27 ans, il souhaitait avant tout retrouver le plaisir du jeu et se ressourcer. A quelques heures de la clôture du mercato hivernal, le club de Las Palmas a donc annoncé la signature de Jesé pour les six prochains mois.

Un retour à la maison pour le natif des Canaries qui a déjà évolué à l’UD en 2017. C’était un an après son arrivée à Paris, lui qui se considérait comme en dépression et souhaitant se rapprocher de sa famille et de son nouveau né, malade depuis son naissance.

"Je suis super-heureux de revenir à la maison », a écrit l'attaquant sur ses réseaux sociaux, lundi soir. "Jesé est un joueur de classe internationale, c'est ça son histoire, explique le président de Las Palmas à la télévision locale. Son nom résonne sur le mercato et il peut jouer dans de nombreuses équipes. Il avait une offre concrète pour signer en Arabie saoudite. Pour lui, l'important n'est pas de gagner de l'argent, mais de se relancer et se concentrer sur le football."

Las Palmas est actuellement dixième du de la deuxième division espagnole et compte déjà dans ses rangs un ancien pensionnaire de Ligue 1, à savoir Enzo Loiodice qui a évolué à Dijon.