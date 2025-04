Liam Delap, l'attaquant que tout le monde s'arrache

Liam Delap, star d'Ipswich Town, a été pressenti pour jouer dans les « plus grands clubs du monde »

Kieran McKenna, l'entraîneur d'Ipswich Town, estime que Delap pourrait évoluer dans les meilleures équipes du football à l'avenir, mais n'exclut pas que le joueur de 22 ans reste avec eux la saison prochaine, malgré sa relégation en Premier League.

Il a déclaré, via l'East Anglian Daily Times : « Je ne sais pas par qui cela serait accepté, car ce n'est ni moi ni Ipswich. Liam est toujours concentré sur ce match et sur la fin de saison la plus solide possible. Comme je l'ai déjà dit, je pense qu'il est tout à fait possible qu'il joue pour Ipswich l'année prochaine. Je ne pense pas que quoi que ce soit soit décidé. Mais Liam peut-il jouer pour les plus grands clubs du pays, les plus grands clubs du monde ? Absolument. J'en suis convaincu. Il a déjà montré l'impact qu'il pouvait avoir en Premier League, au sein d'une équipe qui s'est battue pour tout. Je pense qu'il peut avoir un impact exceptionnel à ce niveau. Mais il est aussi très jeune et il dispute sa première saison en Premier League. Il n'a jamais joué beaucoup de minutes en tant qu'attaquant principal auparavant et il continue d'apprendre et de progresser constamment. Quel est le bon choix pour Liam ? Quel est le bon choix pour Ipswich ? Tous ces facteurs entreront en jeu cet été, et la bonne décision sera prise. Des choses seront faites. Mais il est heureux et il progresse vraiment bien ici. Il a le potentiel. Je pense qu'il accomplira de très belles choses au cours de sa carrière.

Delap aurait une clause libératoire de 30 millions de livres sterling (40 millions de dollars) dans son contrat, une clause que des clubs comme United, Chelsea et maintenant Newcastle United envisagent d'exploiter. Ipswich pourrait être relégué en Championship ce week-end et, en cas de relégation, il est peu probable que l'ancien attaquant de Manchester City reste la saison prochaine.

Delap, auteur de 12 buts pour Ipswich cette saison, espère mener son équipe à la victoire à Newcastle United samedi.