Leyton Orient - Manchester City : Où regarder le match, streaming, TV et compos

Manchester City se déplace à Leyton Orient pour le 4e tour de la FA Cup. Un match à ne pas manquer après leur lourde défaite en PL face à Arsenal.

Manchester City tentera de se remettre rapidement de sa défaite cuisante en Premier League face à Arsenal en se déplaçant à Brisbane Road pour affronter Leyton Orient, équipe ambitieuse de League One, dans le cadre du quatrième tour de la FA Cup ce samedi.

Manchester City en quête de rédemption

Les Citizens abordent ce match après une défaite humiliante 5-1 contre Arsenal, mettant fin à une série de cinq matchs sans défaite en championnat. Erling Haaland avait pourtant égalisé en seconde période, inscrivant son 250e but en carrière, un exploit atteint plus rapidement que Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo. Cependant, la suite a été fatale pour les hommes de Pep Guardiola, qui ont encaissé quatre buts supplémentaires.

Actuellement cinquièmes de Premier League, les Citizens doivent rebondir avant d’affronter le Real Madrid en Ligue des champions. Leur parcours en FA Cup face à des équipes de divisions inférieures est impressionnant, avec 17 victoires consécutives et un score cumulé de 67-8, dont un 8-0 contre Salford City au tour précédent.

Leyton Orient face à un défi monumental

De son côté, Leyton Orient a vu sa série d’invincibilité de 11 matchs en League One s’achever avec une défaite 1-0 contre Stockport County. Malgré une large possession, les hommes de Richie Wellens n’ont pas su trouver le cadre. Leur précédent succès 6-2 contre Exeter avait pourtant montré leur potentiel offensif.

Actuellement sixièmes de League One, les O's espèrent maintenir leur place en play-offs tout en créant l’exploit en FA Cup. Après une victoire aux tirs au but contre Derby County au tour précédent, ils atteignent le quatrième tour pour la première fois depuis 2010-11. Leur historique face à City est lourd, avec des défaites 4-1 en 1920 et 6-1 en 1926.

Ce duel s’annonce comme une opportunité pour Leyton Orient de briller face à une équipe de classe mondiale, tandis que Manchester City cherchera à retrouver confiance avant ses prochaines échéances européennes.

Ici, GOAL vous apporte tout ce que vous devez savoir sur la façon de regarder, y compris la chaîne TV, les détails de streaming et plus encore.

Sur quelle chaine regarder Leyton Orient - Manchester City ?

La rencontre entre Leyton Orient et Manchester City n'est diffusée sur aucune chaine en France. BeIN Sports a fait le choix de ne plus retransmettre cette compétition.

Mais il y a d'autres solutions pour voir la rencontre. Le match est retransmis sur la plateforme DAZN en Belgique ou la chaine Play Sports 1. En Angleterre, c'est la chaine publique BBC One qui propose ce match. En streaming, c'est proposé sur BBC iPlayer. Sinon, la chaine bulgare de Diema Sports assure aussi la retransmission de ce match. Au Potugal, c'est disponible sur la chaine Sports TV 2.

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous pourriez avoir besoin d'utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder des matchs via votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPNs pour le streaming sportif.

Heure du coup d'envoi de Leyton Orient vs Manchester City

FA Cup - FA Cup Gaughan Group Stadium

Le match de la FA Cup entre Leyton Orient et Manchester City se jouera au Gaughan Group Stadium à Londres, en Angleterre.

Le coup d'envoi sera donné à 13h15, heure française le samedi 8 février, aux États-Unis.

Infos des équipes et compositions

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Infos de l'équipe de Leyton Orient

Les hôtes sont privés des blessés Sean Clare, Omar Beckles, Jordan Graham, Dan Agyei, Jack Simpson et Ollie O'Neill en raison de blessures.

Brandon Cooper est en ligne pour remplacer Beckles aux côtés de Dan Happe en défense centrale à nouveau, bien que la recrue de dernière minute, Rarmani Edmonds-Green, pourrait également faire ses débuts avec le club.

Une autre nouvelle recrue, Randell Williams, est en lice pour ses débuts en tant que joueur de couloir sur le terrain, tandis que le prêté de QPR, Charlie Kelman, mène la ligne d'attaque.

Infos de l'équipe de Manchester City

Compte tenu du calibre de l'adversaire et plus important encore, avec le prochain match de la Ligue des Champions contre le Real Madrid, Guardiola fera quelques changements samedi.

Ederson et Oscar Bobb ne devraient pas être risqués ici, tandis que Rodri, Jeremy Doku, Nathan Ake et Ruben Dias sont tous écartés en raison de blessures.

Les nouvelles recrues Nico Gonzalez, Abdukodir Khusanov et Vitor Reis, ainsi que les jeunes Rico Lewis et Jahmai Simpson-Pusey viseront un départ, tandis que Divin Mubama pourrait être privilégié devant Erling Haaland à l'avant.

Forme

Historique des confrontations

Classements