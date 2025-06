Lewandowski traitre à la nation ?

Robert Lewandowski a rendu publique sa version des faits, ce qui pourrait bien être une retraite anticipée de la sélection nationale.

Après la décision du sélectionneur polonais Michal Probierz de lui retirer le brassard de capitaine, Lewandowski a annoncé sur les réseaux sociaux qu'il ne jouerait plus pour la Pologne.

Cette décision semble être le fruit d'une dispute avec Probierz, Lewandowski citant la manière dont il a été informé de la perte du brassard de capitaine comme principale raison. Le milieu de terrain Piotr Zielinski lui a succédé, une décision qui aurait été saluée, littéralement, par le reste de l'équipe nationale.

« Probierz a trahi ma confiance » – Lewandowski

Lewandowski a accordé une interview approfondie à WP SportoweFakty, relayée par MD, moins de 24 heures plus tard, expliquant sa décision.

J'ai reçu un appel surprise du sélectionneur Michal Probierz m'annonçant sa décision de me retirer le brassard. Je ne m'y attendais pas ; j'étais en train de coucher mes enfants. La conversation a duré quelques minutes. Je n'ai même pas eu le temps d'informer ma famille ni de parler à qui que ce soit de ce qui s'était passé, car quelques instants plus tard, un message est apparu sur le site web de PZPN. La façon dont ils m'ont informé a été un véritable choc.

L'homme de 36 ans a accusé Probierz de l'avoir « trahi » et a tenu à insister sur le fait que ce n'était pas la décision en elle-même, mais la méthode qui l'avait frustré.

« Je ne suis plus capitaine depuis un an ou deux. Je porte le brassard depuis onze ans et je suis en équipe nationale depuis dix-sept ans. J'ai pensé que ces questions devaient être traitées différemment, d'autant plus que le prochain stage d'entraînement est encore loin. De plus, nous avons un match important à venir, et tout a été communiqué par téléphone. Cela n'aurait vraiment pas dû se passer ainsi. Le sélectionneur a trahi ma confiance. »

Je tiens toutefois à souligner que je ne suis pas soudainement offensé par l'équipe nationale. Au fil des années, j'ai toujours tout donné pour elle. L'équipe nationale a toujours été ma priorité. En même temps, je suis très blessé par ce qui s'est passé. Ce n'est même pas la décision concernant le brassard qui compte, mais la façon dont elle m'a été communiquée.

Lewandowski affirme que sa décision de manquer la trêve internationale était consensuelle.

Le problème résidait en partie dans le manque d'engagement de Lewandowski, qui aurait déclaré ne pas être convoqué cette semaine, déclarant ne pas être physiquement et mentalement prêt pour les matchs. Pourtant, l'attaquant vétéran souligne que Probierz était d'accord avec cette décision.

« J'ai pris la décision de ne pas participer au stage d'entraînement avec le sélectionneur. Avant le dernier match de championnat contre l'Athletic Bilbao, j'ai appelé le sélectionneur. Je voulais lui parler et lui demander son avis sur une trêve. Il m'a dit qu'il était favorable à cette décision et qu'il envisageait même de m'appeler pour en discuter. »

Quelques heures plus tard, Probierz a expliqué sa version des faits lors d'une conférence de presse avant le match contre la Finlande.

« Le moment et le lieu où l'on prend une telle décision sont toujours très difficiles. [C'était] pour le bien de l'équipe. Il n'y a ni rancune ni rancune. Dans le football, on ne peut pas être offensé par ce genre de chose », a-t-il déclaré à Diario AS.

« Robert a répondu que le brassard de capitaine ne signifiait rien et que cela ne changerait pas grand-chose pour l'équipe.»

Un autre des problèmes ayant conduit à cette décision était la décision de Lewandowski de se reposer contre Malte en mars. Après le match, il avait critiqué l'équipe et son jeu, ce qui n'a pas été bien accueilli par le staff ni par ses coéquipiers. Lewandowski maintient qu'il s'agissait d'une conversation parfaitement normale, en privé, avec le staff technique, et qu'il n'y avait aucun problème à ce moment-là. La star barcelonaise a également indiqué être « déçue » que l'information soit parvenue aux médias.