Le FC Barcelone cherche à remodeler son effectif cet été dans la limite de ses moyens, et ce n'est un secret pour personne qu'il devra vendre

Alors que la saison se poursuit et que Robert Lewandowski continue à ne pas être à la hauteur, il a été spéculé que le FC Barcelone pourrait essayer de se débarrasser de son deuxième meilleur salaire cet été, en raison de l'intérêt de l'Arabie saoudite. Ces dernières semaines, ces rumeurs se sont calmées, et la dernière opération immobilière de Robert Lewandowski laisse penser qu'elles vont s'éteindre.

Selon Diario AS, qui cite des informations de Barca Reservat, Lewandowski et sa femme Anna Lewandowska prévoient de déménager cet été. Ils occupent actuellement une maison louée par le défenseur du Real Betis Marc Bartra, mais sont en train de construire un manoir pour leur famille de quatre personnes à Garraf, près du quartier de Castelldelfells, très prisé des baigneurs et des célébrités. Appréciant leur vie à Barcelone, il semble que les deux hommes pourraient y rester à long terme, comme Louis van Gaal ou Ronald Koeman, bien qu'ils possèdent également un manoir à Majorque.

Lewandowski aura 36 ans l'année prochaine et entrera dans la dernière année de son contrat, même s'il dispose d'une option pour une saison supplémentaire. S'il reste le meilleur buteur des Blaugrana, il sera intéressant de voir comment le nouveau manager abordera la situation. L'attaquant polonais semble être sur la pente descendante, mais il semble trop tôt pour placer la responsabilité sur les épaules de Vitor Roque pour prendre en charge le numéro neuf.