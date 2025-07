Lewandowski, le retour triomphal

Le nouveau sélectionneur de la Pologne, Jan Urban, est déterminé à corriger les erreurs commises par son prédécesseur et promet de redonner sa place à Robert Lewandowski.

Présenté jeudi au Stade National de Varsovie comme nouveau sélectionneur de l'équipe nationale de Pologne, Urban n'a pas tardé à éteindre les feux entourant l'avenir de Lewandowski avec les Blancs-Rouges. Urban a reconnu que la façon dont son prédécesseur, Michal Probierz, avait traité le grand joueur de tous les temps était une « erreur », promettant de redonner à l'attaquant sa place de capitaine.

Après une saison exigeante avec Barcelone, où il a inscrit 42 buts, Lewandowski a renoncé aux rencontres de la Pologne en juin, dont un match crucial de qualification pour la Coupe du monde contre la Finlande. Le joueur de 36 ans a informé le sélectionneur Probierz qu'il était « fatigué mentalement », précisant plus tard sur les réseaux sociaux que la fatigue physique et émotionnelle avait eu des conséquences. En réponse, Probierz a pris la décision audacieuse de retirer le brassard à Lewandowski et de nommer Piotr Zielinski capitaine, une décision qui a profondément blessé le vétéran attaquant. Suite à cette décision, Lewandowski a juré de ne plus jouer pour l'équipe nationale. Cependant, le sélectionneur a démissionné après la défaite surprise 2-1 de la Pologne contre la Finlande, mettant fin aux tensions entre Lewandowski et l'équipe polonaise.

« Pour moi, Lewandowski est un attaquant qui, si on lui donne sa chance, fera parfaitement son travail. À mon avis, Probierz, l'ancien sélectionneur, a commis une erreur en lui retirant le brassard de capitaine », a admis Urban.

« Robert est une figure très importante de notre équipe nationale. Son âge ? Désolé, mais ses statistiques sont excellentes, et il les fait en championnat espagnol, pas en Arabie saoudite. »