Lewandowski : "Il n'y a pas un seul meilleur joueur de tous les temps"

Lionel Messi, Ronaldinho et Cristiano Ronaldo figurent tous sur la liste des légendes du football de la star du Bayern Munich.

La star du Bayern Munich, Robert Lewandowski, a une longue liste de stars du football d'hier et d'aujourd'hui qu'il admire - mais il est impossible pour lui de choisir le meilleur joueur de tous les temps. Robert Lewandowski lui-même a désormais le droit d'être considéré dans la même catégorie que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, alors qu'il continue de marquer des buts à un rythme effrayant pour le champion d'Allemagne et d'Europe en titre.

Son premier modèle dans le football était une légende italienne d'antan, tandis que l'ancien as d'Arsenal et de France Thierry Henry a également eu un grand impact sur le Polonais lorsqu'il était jeune. Dans une interview accordée à Lothar Matthaus pour Bild, Robert Lewandowski n'a pas été en mesure de ne nommer qu'un seul joueur digne de porter le titre du meilleur de tous les temps : "Il n'y a pas un seul joueur qui puisse être distingué".

"Les joueurs façonnent les époques. C'était vous", a-t-il déclaré à l'idole du Bayern et de l'Allemagne et vainqueur de la Coupe du monde 1990. "Les 10, 15 dernières années Messi, Ronaldo, Ronaldinho. Auparavant, l'attaquant brésilien Ronaldo. Il y a toujours des talents extraordinaires, des apparences qui véhiculent simplement du plaisir dans le football. Les stars mondiales parviennent à rendre les choses difficiles faciles et simples", a analysé le Polonais.

“Je me souviens exactement. Quand j'avais six ans, il n'y avait qu'une seule idole pour moi : Roberto Baggio !", a ajouté l'international polonais de 32 ans. "Alessandro Del Piero est devenu plus tard mon modèle dans le football, je l'admirais. Cependant, je ne pouvais pas encore juger exactement ce qui caractérise son style de jeu, j'étais juste trop jeune pour cela. Plus tar, ça a été la légende d'Arsenal, Thierry Henry".

"Ses mouvements, les appels en profondeur, les buts - en tant que jeune footballeur, c'étaient les qualités que je voulais avoir. Je voulais imiter Henry dans tout", a conclu Robert Lewandowski. Si le Polonais n'a pas du tout le style de la légende des Gunners, ils ont un point majeur en commun : leur sens du but. Que ce soit au Borussia Dortmund ou au Bayern Munich, Robert Lewandowski a empilé les buts depuis son arrivée en Bundesliga.

Du haut de ses 32 ans, Robert Lewandowski semble être arrivé au sommet de son art, mais chaque saison il repousse ses limites et continue de progresser. Cette saison, le Polonais va une nouvelle fois, sauf catastrophe, terminer meilleur buteur de Bundesliga, et pourrait même battre le record du plus haut total de buts marqués sur une seule saison dans le championnat allemand, détenu par Gerd Muller, datant de la saison 1971-1972, s'élevant à 40 buts, tandis que Lewandowski en a déjà inscrit trente-deux alors qu'il reste encore neuf matches à disputer d'ici la fin de saison.