Lewandowski devient la priorité de Chelsea

Déterminé à s'offrir un buteur de qualité cet été, les Blues cherchent à attirer le buteur polonais dans leur effectif cet été.

Le club de Chelsea s'est fixé comme objectif d'enrôler un attaquant de classe mondiale. Dans cette optique, ils ont demandé à être tenus informés de la situation de Robert Lewandowski au Bayern Munich.

Bien que le Bayern soit fermement opposé à une vente cet été, le joueur de 32 ans pourrait être tenté par une nouvelle aventure à l'étranger. Vu que le joueur n'a plus que deux ans de contrat à l'Allianz Arena, les Blues pensent tenter leur chance. Et, ils savent que leurs bonnes relations avec la star polonaise pourraient être utiles, ayant tenté à deux reprises de le recruter dans le passé.

L'idée principale de ce mercato a été d'ajouter un nouvel attaquant à l'effectif de Thomas Tuchel. Cependant, Chelsea vise la crème de la crème et l'exercice en question s'avère être relativement compliqué. Erling Haaland était aussi dans leur collimateur. Mais, comme le Bayern, le Borussia Dortmund est déterminé à ne pas vendre son joueur vedette à moins que ce ne soit pour une offre exceptionnelle de plus de 110 millions d'euros.

L'attaquant norvégien vient d'entamer la préparation de la nouvelle saison avec le BVB et il ne semble pas vouloir forcer son départ, car il sait qu'une clause deviendra active l'été prochain et qui permettra aux clubs intéressés de le faire signer pour 75 millions d'euros seulement. Le problème pour Chelsea est que la clause de libération attirera probablement beaucoup de concurrence sur ce dossier.

Les Blues en quête de l'oiseau rare en attaque

Les Bleus voulaient aussi récupérer leur ancien buteur, Romelu Lukaku, mais ce dernier donné sa parole qu'il resterait à l'Inter cet été.

Au début de l'été, Harry Kane a réitéré son désir de quitter Tottenham et abordera son avenir à son retour de vacances, mais les Blues ont eu du mal à travailler avec leurs rivaux locaux sur le marché des transferts et savent qu'ils ne sont pas les mieux placés pour accueillir le capitaine des Three Lions. La direction de Chelsea pourrait viser des noms moins ronflants mais elle sait que plus elle se montre prudente et plus le risque est grand que leurs problèmes de finition soient toujours de mise la saison prochaine.

Après qu'Olivier Giroud ait quitté le club, Tammy Abraham pourrait aussi suivre, mais le prix demandé pour ses services, à savoir 45 millions d'euros, a refroidi considérablement les ardeurs extérieures.

A noter que le jeune Armando Broja est en tête de la file d'attente pour être promu dans l'équipe première si jamais Chelsea ne pavenait pas à obtenir un attaquant d'envergure cet été.