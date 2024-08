Lewandowski cash sur Vitor Roque : "Il doit..."

Il ne fait aucun doute que Vitor Roque a connu des débuts extrêmement difficiles à Barcelone.

Le jeune joueur est arrivé en janvier en provenance de l’Athletico Paranaense avec de grandes attentes, mais il a eu du mal à se faire remarquer par Xavi Hernandez au cours de la deuxième moitié de la saison dernière.

Malgré le changement de direction, la situation de Roque n’est pas meilleure. Le département sportif de Barcelone veut qu’il parte, et ils ne pensent pas qu’il ne soit pas assez bon pour l’équipe de Hansi Flick en ce moment. Un prêt a été évoqué, bien qu’une vente permanente – qui aiderait les finances du club – soit également évoquée.

Roque semble plus en dehors que dans le coup à Barcelone, bien que son coéquipier Robert Lewandowski espère qu’il continuera au Barça. Il a récemment parlé de ses propres difficultés au début de sa carrière, selon Relevo.

« Je me souviens quand j’ai quitté la Pologne quand j’avais 20 ans et que je voyageais seul de pays en pays. Pour tout le monde, c’est un grand pas. Il doit croire en lui et travailler dur. Il est toujours prêt à s’entraîner et, bien sûr, il a le talent. »

La situation de Roque sera à surveiller dans les semaines à venir. Un prêt à une autre équipe de la Liga pourrait l’aider dans ses efforts d’adaptation au football espagnol, d’autant plus qu’il est peu probable qu’il joue beaucoup à Barcelone pendant la saison 2024-25 (en l’état actuel des choses).