Les ultras du PSG présents au Parc des Princes avant le match à Brest

Les supporters parisiens ont pu accéder au Parc des Princes afin de montrer leur soutien à leur club, qui espère être sacré champion à Brest.

La tension monte à l'approche du coup d'envoi de la 38e journée de Ligue 1. Alors que le titred e champion de France se jouera à distance entre Lille et le PSG (voire Monaco), les supporters des différentes équipes commencent déjà à donner de la voix.

Du côté du Collectif Ultra Paris, ils sont nombreux à être venus au Parc des Princes pour chanter et encourager leurs joueurs de loin, entre fumigènes et banderoles. "Gagnez le titre pour nos couleurs historique", pouvait-on notamment lire sur celle déployée au bas de la tribune Auteuil, en référence au nouveau maillot dévoilé par le club pour la saison prochaine et contre lequel le CUP a appelé au boycott.

📢❤️💙 #SB29PSG



Nos supporters ont tenu à encourager nos Parisiens avant ce dernier match décisif depuis le virage Auteuil du Parc des Princes 🙌🏟️#𝐖𝐞𝐀𝐫𝐞𝐏𝐚𝐫𝐢𝐬 @Co_Ultras_Paris pic.twitter.com/llpBxRnvtm — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 23, 2021

À partir de 21h, Paris devra l'emporter sur la pelouse de Brest et espérer un faux pas de Lille (un nul conjugué à une défaite des Dogues à Angers suffirait également) pour remporter son 10e titre de champion de France et égaler le record de Saint-Etienne. Il s'agirait ainsi du huitième sacre décroché sous l'ère QSI.

"Dans le football, il faut toujours y croire. C'est un de nos principes. On sait qu'on doit gagner. Il faut être prêt au cas au Lille fait une contre-performance à Angers", affirmait samedi Mauricio Pochettino en conférence de presse à la veille de ce rendez-vous capital, refusant de parler d'échec en cas de titre perdu.

Le technicien argentin pourra notamment compter sur les retours de Presnel Kimpembe - suspendu trois matchs après son expulsion à Rennes - et Neymar, suspendu lors de la finale de la Coupe de France mercredi après avoir vu son sursis sauter après son jaune reçu à Montpellier en demies.

Seuls absents côté parisien, Marco Verratti, Layvin Kurzawa et Juan Bernat. Déjà vainqueurs de deux titres cette saison (Trophée des Champions, Coupe de France), les Parisiens et leurs supporters espèrent avoir une nouvelle opportunité de faire la fête pour cette dernière rencontre de la saison.

"Nous serions un beau champion, parce que nous serions l'équipe qui a gagné le plus de matchs dans ce championnat. Nous avons beaucoup souffert", assurait encore Pochettino samedi. Nul doute que les supporters du club de la capitale seraient d'accord avec lui si Marquinhos devait soulever l'Hexagoal.