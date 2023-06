Les transferts vers l'Arabie saoudite BLOQUÉS ?

Gary Neville, légende de Manchester United, a demandé à la Premier League de bloquer tous les transferts vers l'Arabie Saoudite

Chelsea a fait les gros titres ces derniers jours en négociant la vente d'un grand nombre de joueurs excédentaires à la Pro League saoudienne.

Cependant, il a été noté que le Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite (PIF) (qui possède également Newcastle United) a non seulement une participation importante dans la société de capital-investissement qui possède Chelsea, Clearlake Capital, mais possède également quatre grands clubs de la Pro League saoudienne : Al Nassr, Al Ittihad, Al Ahli et Al Hilal.

Ces clubs appartenant au PIF font partie des équipes auxquelles Chelsea vend des joueurs, ce qui a soulevé un tollé, d'autant plus que des joueurs comme Kalidou Koulibaly et Hakim Ziyech semblent devoir être vendus à des prix très élevés. Cela permettra à Chelsea de satisfaire aux exigences du FFP, qu'il risquait de ne pas respecter.

Cristiano Ronaldo, Karim Benzema et N'Golo Kante sont déjà partis, et beaucoup d'autres, comme Ruben Neves, Koulibaly et Ziyech, devraient suivre.

Et Neville affirme que la Premier League doit immédiatement interdire toute vente à l'Arabie saoudite.

"La Premier League devrait mettre un embargo immédiat sur les transferts vers l'Arabie Saoudite pour s'assurer que l'intégrité du jeu n'est pas compromise", a déclaré Gary Neville à BBC Sport.

"Des contrôles devraient être effectués sur l'adéquation des transactions.

"Si ce processus aboutit, il est évident que les transferts pourront être rouverts. Mais je crois qu'en ce moment, les transferts devraient être interrompus jusqu'à ce que l'on examine la structure de propriété de Chelsea et que l'on vérifie s'il y a des transactions de transfert bénéfiques qui ne sont pas correctes.

La BBC rapporte que "des sources à Chelsea sont catégoriques sur le fait que le PIF d'Arabie Saoudite n'a "aucun intérêt, financier ou autre" dans le club", bien qu'il soit admis que le PIF possède une participation dans Chelsea.

Il convient également de noter que la propriété de plusieurs clubs est autorisée par l'UEFA, mais que la Premier League dispose de règles visant à garantir que les joueurs sont évalués correctement dans les transactions de transfert.