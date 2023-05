Les supporters parisiens deviennent la risée de l'Argentine

L'entraîneur argentin Antonio Mohamed a critiqué les supporters du Paris Saint Germain pour le traitement qu'ils ont réservé à Lionel Messi.

Certains ultras du PSG ont proféré des insultes à l'encontre de Messi en le traitant de "fils de pute". Cela aurait conduit le PSG à renforcer la sécurité devant son centre d'entraînement et la maison de l'attaquant. Mohamed, ancien entraîneur du Celta de Vigo et actuel directeur technique du Club Universidad Nacional de Mexico, a été enragé par cette réaction et l'a qualifiée de manque total de respect envers l'Argentin.

"Un maque de respect"

"C'est un manque de respect pour le football qu'ils vont râler. Ces gens aigris qui n'ont jamais rien gagné ne vont pas gagner même s'ils achètent la Tour Eiffel et la mettent devant le but. C'est un manque de respect total", a déclaré Mohamed dans le journal 'Ole'. "D'abord à la personne, à la famille, aux enfants. Et de filmer cela et de le diffuser publiquement. C'est un manque de respect. C'est scandaleux. D'ailleurs, ils n'ont même pas le goût de se plaindre, vous avez vu ? On dirait que tout est organisé et mal organisé".

Messi reste suspendu deux semaines pour son voyage non autorisé en Arabie saoudite et il est également certain que le joueur de 35 ans ne prolongera pas son contrat alors qu'il se dirige vers le marché libre cet été. Antonio espère que ses valises "sont déjà faites" et souhaite qu'il rejoigne un club où il sera heureux.

"Il va sans dire que je suis totalement opposé à cette situation et à ce que Leo doit faire, je pense déjà qu'il devrait être en train de le faire, avec ses petits et sa femme, en train de faire ses valises", a-t-il ajouté.

"Les valises doivent déjà être faites. Laissons le destin choisir l'endroit où il peut être heureux. Rien de plus. Je pense que c'est le mieux pour lui et pour le football. C'est ce que nous voulons tous, le voir heureux sur un terrain.

"Il n'a pas l'air heureux à Paris et il a l'air heureux dans l'équipe nationale. Ce serait bien pour lui de trouver un endroit où il pourrait être heureux tous les dimanches et aussi quand il est appelé en équipe nationale, il continue d'être heureux".