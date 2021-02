Les supporters de l’OM réclament le départ d’Eyraud

Les principaux groupes des supporters de l’OM se sont réunis pour exiger le départ de l’actuel président du club, Jacques-Henri Eyraud.

Il y avait une conférence de presse ce vendredi à Marseille, et pas uniquement celle organisée par le club. Les supporters ont également pris la parole. Le but était d’exiger le départ immédiat de Jacques-Henri Eyraud, le président marseillais.

Le point presse a été organisé en plein air dans les jardins de Pharo et tous les groupes principaux de supporters y ont participé, en l’occurrence Fanatics, Ultras Marseille, South Winners, Dodgers, MTP, CAOM. Ils se sont fait entendre, en criant leur désaccord avec celui qui, selon eux, leur a manqué de respect et qui ne fait que couler le club.

JHE a entamé une véritable croisade contre les Ultras Phocéens en exigeant leur dissolution et la fin de la convention des abonnements. Il a aussi mis en place un projet intitulé Agora, et qui consiste à dicter aux fans comment agir et se comporter. Une initiative qui a été accueillie comme une attaque par ceux qui soutiennent le club.

"Face l'échec nous ne vous reconnaissons plus comme dirigeant de l'OM. Il est temps, quittez le club", ont exprimé les groupes dans une lettre lue par Christian Cataldo, le président des Dodgers.

Par la suite, ils ont cherché à énumérer toutes les erreurs faites par la direction actuelle, et le propriétaire Frank McCourt en prend également pour son grade : « Le parcours en Ligue Europa, les tifos, le cortège des 120 ans, la gestion de 28000 personnes en virage ce sont Marseille et ses groupes. Nous ne voulons pas de votre modèle américain, avec effet sonores et leds, l'OM n'est pas une simple entreprise mais fait partie de notre patrimoine commun. C'est une religion de génération en génération, avec qui chacun a des souvenirs heureux et malheureux. Parfois sulfureux mais toujours passionnés. Nous revendiquions l'amour du maillot avant vous et que nous le revendiquerons après vous ».

Les supporters promettent de « ne pas lâcher »

Les amoureux de l’OM ont reconnu n’avoir jamais ressenti un tel mépris à leur égard. « Vous pensiez vous attaquer à des associations vieilles de 35 ans, vous vous êtes en réalité attaqué à une ville toute entière, à un peuple », ont-ils tonné.

Quelle est la suite maintenant ? Le rendez-vous du jour s’est déroulé de manière pacifique. Toutefois, la gronde pourrait encore monter et il n’est pas sûr que le conflit ouvert s’apaise de si tôt. « On fera des manifestations, on demandera à tous les Marseillais de descendre sur la Canebière. On le fait bien pour fêter des victoires. Il va s'accrocher au rocher comme une arapède, mais on ne lâchera pas », a promis Rachid Zéroual, dirigeant des South Winners, l’un des groupes historiques des supporters.

Enfin, interrogé sur le profil du président qui pourrait éventuellement faire l’affaire en cas de départ d’Eyraud, les protestataires ont indiqué : « Un président qui connaisse le ballon et qui ai du respect pour le peuple marseillais ».