Les révélations de Ten Hag sur son départ de l’Ajax

Erik ten Hag a révélé quand il a décidé de quitter l'Ajax pour Manchester United. Le technicien néerlandais a aussi indiqué s’attendre à un "difficile mais grand défi" à Old Trafford.

Ten Hag a été confirmé comme nouveau coach de Man Utd le 21 avril dernier. Le Hollandais s’engageant à partir de la saison prochaine et pour une durée de cinq ans. On pouvait alors se demander si les deux parties n’étaient pas en discussions depuis un très long moment avant d’aboutir sur cet accord, mais ce n’est pas le cas d’après ce qu’a assuré le principal intéressé.

Quand Erik ten Hag a-t-il décidé de rejoindre Man Utd ?

Alors qu'il vient de remporter le troisième titre de champion d'Eredivisie de son règne à l'Ajax, Ten Hag a fait le choix de jouer la transparence par rapport à cette question. Interrogé par Voetbal International sur le moment où il a pris la décision de quitter Amsterdam pour Manchester, il a répondu : "C'était il n'y a pas si longtemps. En fait, c'est seulement après les discussions avec Man Utd, qui n'ont commencé qu'au cours de la dernière trêve internationale, à la fin du mois de mars. Ces conversations étaient si concluantes que je me suis dit : Je veux relever ce défi. Ensuite, ça a commencé à prendre vie dans ma tête et j'ai pris la décision de quitter l'Ajax."

Personne n’aurait reproché au Néerlandais de tourner le dos à MU pour rester dans sa zone de confort à la Johan Cruyff Arena, mais il est enthousiasmé par l'opportunité de suivre les traces de Sir Alex Ferguson à une période où Man Utd s'efforce de se remettre sur les bons rails.

« Un grand et formidable défi »

Ten Hag est content d’avoir accepté d'assumer l'un des rôles les plus exigeants du football mondial : « J'ai eu l'impression de relever un défi difficile mais formidable. C'est la plus belle chose qui soit. Il y a quelque chose à construire à United et quelque chose à gagner. Manchester United est un si grand nom dans l'histoire du football. Cela ressemble à un défi de remettre le club sur la voie de la victoire. Old Trafford n'est pas surnommé le Théâtre des Rêves pour rien. C'est un club qui a un nom, une renommée et une allure dans le football international ».

Ten Hag a conclu en affirmant qu’il s’est déjà penché sur le travail qui l’attend dans le nord-ouest d’Angleterre : « L'histoire de ce club est impressionnante, mais j'ai aussi commencé à me plonger dans le présent et l'avenir. Et les options qui sont disponibles. Elles existent, y compris sur le plan financier. Si vous avez aussi un bon feeling avec les gens qui sont là, alors l'image est bonne et alors les facteurs sont présents pour faire ce pas. »