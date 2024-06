Les révélations de Camavinga sur Mbappé

Eduardo Camavinga, star du Real Madrid, a expliqué que son nouveau coéquipier Kylian Mbappé n'est pas apprécié à sa juste valeur.

Les Madrilènes auront sans doute plaisir à s'habituer à toutes ses capacités dans les moindres détails au cours des cinq prochaines années.

Peu de gens ignorent ses talents de buteur précoce, sa vitesse ou ses dribbles, mais Camavinga a déclaré aux médias après la victoire 3-0 de la France sur le Luxembourg qu'il y a un aspect du jeu de Mbappé pour lequel il n'est pas suffisamment reconnu.

"Les gens ne voient pas forcément les qualités de passeur de Mbappé. Je ne sais pas ce que pense Ancelotti, il prendra les bonnes décisions pour aligner tout le monde. Nous verrons la saison prochaine", cité par Marca.

Camavinga a également indiqué qu'il avait encore beaucoup de choses à améliorer et qu'il souhaitait marquer plus de buts depuis le milieu de terrain.

"J'ai été très déçu qu'on m'enlève un but, mais je l'ai fêté, je l'attendais avec impatience. Je préfère faire des passes décisives. S'ils me demandent de faire [un but] pour Kylian, je serai heureux !".

"Cela aurait été un honneur de jouer aux Jeux olympiques, mais ce n'est pas possible. Nous devons accepter le choix du Real Madrid et aller de l'avant."

"J'ai encore 21 ans, j'ai encore beaucoup à apprendre, je n'ai pas encore fini. Ma concentration, mon pied droit... Je dois être un peu plus décisif dans les deux domaines."

La saison prochaine, Mbappé aura beaucoup de mouvement autour de lui afin d'utiliser sa capacité de passe, avec Vinicius Junior, Rodrygo Goes et Jude Bellingham qui seront tous difficiles à suivre pour les défenseurs. Le détail le plus intéressant de l'énigme de Carlo Ancelotti sera peut-être de savoir qui de Mbappe ou de Vinicius jouera le plus loin vers l'avant.