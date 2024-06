Les révélations croustillantes de Dembélé sur Mbappé

Ousmane Dembélé s’est confié ce jeudi au sujet de son capitaine en équipe de France, Kylian Mbappé.

Ousmane Dembélé fait partie des meilleurs amis de Kylian Mbappé dans le football. L’ailier du PSG est donc assez bien placé pour parler du Bondynois et de ce qui le caractérise. Et c’est ce qu’il s’est amusé à faire ce jeudi en conférence de presse.

Dembélé souligne les qualités de Mbappé

Au lendemain de l’arrivée des Bleus en Allemagne, Dembélé a donc eu à répondre aux journalistes au sujet de son ex partenaire en club. Il n’y a que des compliments dans sa bouche, même si on l’a invité à évoquer également les mauvaises facettes du numéro 10 des Bleus.

"Mbappé ? C'est un bon capitaine, un leader, il donne de la voix. Sa principale qualité c’est que c’est un meneur d’homme. Il ne se cache pas, il essaie toujours de pousser le groupe. Il aide les jeunes, a-t-il commencé par déclarer. Un défaut ? Je ne peux pas tout dire (rires). Je vais le garder pour moi !"

Dembélé s’est ensuite attardé sur l’état d’esprit qu’affiche actuellement son partenaire : "C'est toujours le même, il a toujours le sourire. Je parle tout le temps avec lui. Il est concentré. Il était concentré avec le PSG. On a fait les demies de Ligue des champions, on a fait trois titres en France. Il sait que l'Euro est important."

Pas surpris par son transfert au Real

Enfin, il lui a aussi été demandé de commenter le récent de transfert de Mbappé au Real Madrid. « On a toujours eu une très bonne relation, je le connais depuis longtemps. Qu'il signe au Real ne me choque pas, il a des posters du Real depuis tout petit ! », a-t-il lâché.

A l’Euro, avec d’autres joueurs à vocation offensive, il se peut que Dembélé et Mbappé soient mis en concurrence. L’ancien rennais assure que ce n’est pas du tout un problème : "Je pense que c'est une bonne chose pour l'équipe. Il y a de la concurrence à tous les postes. On se pousse à chaque match, en club et en sélection". Et quand on lui fait remarquer que ses statistiques en sélection ne sont pas au mieux, il rétorque : "Ça ne me tracasse pas. J'essaie de créer du danger. On me l'a souvent dit, j'essaie toujours de m'améliorer."