Les réactions après la première victoire de l'OM en C1

L'OM vient de remporter sa première victoire en Ligue des Champions cette saison face à l'Olympiakos. Toutes les réactions.

André Villas-Boas (entraineur de l'OM sur RMC Sport) : "Une fois de plus, on a eu ce coup dur d'encaisser un but alors qu'on maitrisait le jeu. Mais on a continué pousser vers l'avant, et les gars ont réussi à trouver la force pour continuer à batailler et on a été récompensés. Je suis très heureux pour l'équipe. Malheureusement, on n'a pas inscrit le 3e pour les dépasser au classement, mais on va jouer à fond contre pour bien finir. Le but de Payet nous a libérés, oui. On l'a beaucoup attendu. C'était dur et on avait besoin d'un déclic et c'était important. Des regrets par rapport aux quatre premières matches ? C'est du passé. Il n'y a rien à y faire. Au moins on va essayer de bien finir. Il faut faire confiance à Porto pour faire son travail. Mais bon, on a renoué avec la victoire et maintenant il faut faire un bon match contre City. Cela ne dépend pas de nous. Mais je suis content, car ce dernier match a de l'importance. Le scénario contraire aurait été horrible. Là, ça nous donne de la confiance et de la force pour le jouer."

Dimitri Payet (attaquant de l’OM sur RMC Sport) : « On savait que ce dernier match à domicile pouvait nous permettre de nous racheter de cette campagne et de prendre surtout 3 points très importants. Le premier but nous a libérés, et ça vient aussi du match qu’on a fait contre samedi. C’était l’un de nos meilleurs matches en terme de contenus. On a essayé de s’appuyer là-dessus. On a bien commencé la rencontre de ce soir. On prend un but malheureusement, mais alors qu’on aurait baissé la tête il y a encore quelques semaines, on a poussé et on a été récompensés. Et on a su gagner le match à la fin. Des regrets par rapport à la campagne ? C’est mitigé parce qu’on est contents, car on a mis fin à une série noire qui était quand même longue. Mais, si on avait montré ce visage dès le début, on aurait pu prendre des points utiles et on se battrait pour autre chose aujourd’hui. En gagnant ce match, l’objectif était de finir 3e. Maintenant, il y a un match à City et pour espérer de bonnes choses, il faudra faire un résultat là-bas ».