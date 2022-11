Les Pays-Bas donnent une leçon de réalisme au Sénégal (2-0)

Malgré un joli visage affiché, le Sénégal est sorti bredouille de son 1e match de Mondial. Les Lions ont été crucifiés vers la fin.

Après la victoire de l’Equateur sur le Qatar en match d’ouverture (2-0), une deuxième rencontre du Groupe A de la Coupe du Monde se jouait ce lundi. Elle s'est achevée sur le même score. Le choc Sénégal - Pays-Bas a tourné à l’avantage des Oranje. Bien que malmenés durant une bonne partie du match, ces derniers ont remporté la mise grâce à un meilleur finish. Cody Gakpo et Davy Klaassen ont été les bourreaux des Lions.

Encore deux blessés chez les Lions

Les Bataves ont bénéficié d’un maximum de réussite pour remporter ce match. Non seulement, ils ont scoré sur deux de leurs trois tirs cadrés, mais ils ont échappé de justesse à la correction derrière. Parler de hold-up ne serait pas exagéré.

Le Sénégal était attendu au tournant après le forfait de son fer de lance, Sadio Mané. Durant la rencontre, les champions d’Afrique ont aussi eu le malheur de perdre deux autres joueurs sur blessure, en l’occurrence Cheikhou Kouyaté et Abdou Diallo. Des coups dur qui n’ont cependant pas déstabilisé cette équipe, auteure d’une rencontre très solide et qu’elle aurait pu remporter avec un peu plus de réussite dans l’ultime geste.

La sélection d’Aliou Cissé a en effet été l’équipe la plus dangereuse sur le terrain. Et si en première période, elle n’a pas pu tester le gardien adverse, en seconde elle s’est créé deux énormes opportunités. Boulaye Dia (65e) et Idrissa Gueye (73e) ont placé deux lourdes frappes, qui ont contraint Norpert à deux grands arrêts.

Et Gakpo dompta les Lions

Côté opposé, et jusqu'à ce qu'il s'incline face à Gakpo, Edouard Mendy a eu beaucoup moins de travail, même s’il a connu une frayeur au début du second acte avec la reprise de Virgil Van Dijk passée légèrement au-dessus. Le match a cependant duré dix minutes trop longtemps pour lui et ses partenaires. Un ballon savamment déposé par De Jong sur la tête de Gakpo leur a été fatal. Puis, dans les arrêts du jeu, c'est Klaassen qui est venu crucifier les Sénégalais.

Koulibaly et consorts ont donc cédé sur le fil et ce scénario parait terriblement injuste. Mais ils peuvent être fiers de leur prestation. Avec le rendement affiché, ils peuvent croire en leurs chances d’atteindre le second tour. A condition bien sûr de surmonter les défections enregistrées. Les Néerlandais, eux, peuvent avoir le sourire. Ce succès les lance idéalement dans la compétition. Il n’y a pas eu la manière, mais personne ne fera la fine bouche dans leur camp.