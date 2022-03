Les numéros d'équipe de football sont mis en place afin de classer les rôles de chaque joueur les uns par rapport aux autres, chaque numéro signifiant un rôle ou une responsabilité unique pour le joueur. Par exemple, les numéros les plus bas sont traditionnellement réservés aux défenseurs centraux, tandis que les numéros les plus élevés (7, 9 et 10) sont réservés aux meneurs de jeu, aux milieux offensifs et aux attaquants.

Bien sûr, le football moderne s'est éloigné de la numérotation traditionnelle, certains des joueurs les plus mémorables et les plus emblématiques du jeu ayant adopté des coutumes de numérotation moins conventionnelles et moins orthodoxes. Néanmoins, la numérotation classique des maillots et la position des chiffres constituent la base du jeu. Voici ce que vous devez savoir sur les rôles et responsabilités traditionnels de chaque chiffre dans un système standard 1-11.

Numéro 1

Le maillot numéro 1 est généralement réservé au gardien de but titulaire d'un club et n'est presque jamais attribué à un joueur de champ. L'ancien gardien du Real Madrid et de l'Espagne, Iker Casillas, a porté ce numéro, tout comme Oliver Kahn et Gianluigi Buffon.

Numéro 2

Les défenseurs - et plus précisément les latéraux droits - portent généralement le maillot n° 2. Gary Neville a porté ce maillot au cours de sa longue carrière à Old Trafford avec Manchester United, tout comme Cafu et Ivan Cordoba.

Numéro 3

Le maillot n°3 est également réservé à un défenseur, cette fois pour un arrière gauche. Ashley Cole, Paolo Maldini et Roberto Carlos en sont des exemples notables.

Numéro 4

Les défenseurs centraux ou les milieux de terrain à vocation défensive se voient attribuer le numéro 4, comme le capitaine du Real Madrid Sergio Ramos et la légende d'Arsenal Patrick Viera.

Numéro 5

Les défenseurs centraux portent généralement le maillot n° 5. Parmi les exemples notables, citons Carles Puyol, ancien capitaine de Barcelone et homme d'un seul club, Fabio Cannavaro et Franz Beckenbauer. Zinedine Zidane, un milieu de terrain central meneur de jeu, a porté le maillot n° 5 au Real Madrid.

Numéro 6

Le numéro 6 est aussi souvent porté par un défenseur central, comme la légende anglaise Bobby Moore. Le célèbre milieu de terrain du FC Barcelone, Xavi, est toutefois une exception notable, puisqu'il a porté le numéro 6 pendant son séjour au Camp Nou. Récemment, ce numéro a également été attribué à des milieux de terrain défensifs.

Numéro 7

Le maillot n° 7 est réservé aux ailiers et aux seconds attaquants, bien qu'il existe quelques exemples d'attaquants centraux légendaires qui ont porté ce maillot, donnant ainsi à ce numéro un statut classique. À Manchester United, Cristiano Ronaldo s'est vu attribuer le maillot n° 7 par Sir Alex Ferguson, suivant ainsi les traces d'anciens grands joueurs qui ont porté ce numéro, tels qu'Eric Cantona et David Beckham, l'entraîneur écossais estimant que lui donner un tel maillot lui donnerait un regain de confiance.

Le maillot n°7 est synonyme de Ronaldo, le numéro le suivant lors de ses passages au Real Madrid et à la Juventus. Il est également connu sous le nom de "CR7". La légende de Liverpool Kenny Dalglish a porté ce numéro pendant ses nombreuses années à Anfield, au cours desquelles il s'est imposé comme un grand du Kop, outres ces hommes, le 7 a également été porté par Luis Figo et George Best.

Numéro 8

Le numéro 8 n'est pas aussi emblématique ou tape-à-l'œil que les numéros 7, 9 ou 10, mais il a tout de même un certain poids. Ce maillot est généralement porté par des milieux de terrain buteurs qui ont la capacité de marquer régulièrement des buts tout en offrant des passes décisives et des occasions à leurs coéquipiers. Le numéro 8 est également destiné aux milieux de terrain "box-to-box", capables de créer des liens et de faire passer le jeu de la défense à l'attaque.

L'ancien capitaine de Liverpool, Steven Gerrard, considéré comme l'un des plus grands milieux offensifs anglais, est un exemple classique de joueur n° 8. Frank Lampard, qui jouait un rôle similaire à Chelsea, est un autre exemple célèbre, tout comme l'ancien joueur vedette de Barcelone et d'Espagne, Andres Iniesta, et Kaka, lorsqu'il jouait au Real Madrid.

Numéro 9

Le numéro 9 est généralement attribué à l'avant-centre ou à l'attaquant principal d'une équipe de football, un buteur prolifique dans n'importe quelle formation, notamment les 4-3-3, 4-2-2 ou 4-2-3-1. L'attaquant retraité Fernando Torres a incarné ce maillot et ce rôle de la meilleure façon lorsqu'il s'est forgé une réputation d'attaquant le plus redoutable de la Premier League pendant ses années à Liverpool.

Rafa Benitez avait constitué son équipe autour de l'ancien international espagnol, l'attaquant formant un partenariat fructueux et prolifique avec le milieu de terrain Gerrard. Luis Suarez a porté ce maillot à Barcelone, tandis que Ronaldo Nazario, Karim Benzema et Robert Lewandowski sont d'autres attaquants célèbres à porter le numéro 9.

Numéro 10

Traditionnellement, le numéro 10 est attribué au meneur de jeu ou au milieu de terrain offensif vedette de l'équipe. C'est un numéro à ne pas porter à la légère, et l'un des numéros de maillot qu'un joueur doit mériter. Un meneur de jeu est généralement le joueur qui, grâce à sa vision aiguë, sa conscience du jeu, ses talents de passeur, sa technique et sa capacité à lire le jeu, donne le ton à l'attaque.

L'article continue ci-dessous

Les meneurs de jeu sont souvent considérés comme les "marionnettistes" de l'équipe. Parmi les numéros 10 les plus connus, citons Diego Maradona, Lionel Messi, Eden Hazard, Johann Cruyff (bien qu'il ait porté le numéro 14 pour les Pays-Bas) et Pelé.

Numéro 11

Le maillot n° 11 est le plus souvent dédié à l'ailier gauche d'une équipe, le héros de Manchester United Ryan Giggs étant l'un des plus célèbres porteurs du maillot. Didier Drogba, lui, l'a porté en tant qu'attaquant à Chelsea, tandis que Neymar l'a porté à Santos et à Barcelone, en hommage à la légende brésilienne Romario, qui a fait de même.