Les nouvelles vérités d’Evra sur Knysna

Invité du journal télévisé de BFM TV afin de faire la promotion de son livre, Patrice Evra en a profité pour ressasser les mauvais souvenirs qu’il a connus en sélection tricolore. L’ancien défenseur international est revenu sur la Coupe du Monde en Afrique du Sud en 2010. Celle qui avait été marquée par le scandale de Knysna.

Pour Evra, Anelka s’est fait lyncher

A l’époque, Evra était le capitaine des Bleus. Il n’avait pas été contrarié par la grève que lui et ses coéquipiers ont fait et qui a valu à la France les moqueries du monde entier. Non, ce qu’il a gêné c’est le fait que des propos tenus dans le vestiaire aient été révélés aux journalistes malveillantes. A l’époque, et lors d’une conférence de presse complètement lunaire, il avait lâché : « Le problème de l’équipe de France n’est pas Anelka mais le traître qui est parmi nous. Il faut éliminer ce traître du groupe. »

Evra avait pris la défense de son coéquipier mis en cause et il vient de le faire de nouveau. Il assure qu’Anelka n’a jamais tenu les propos qu’on lui a attribués et qui ont fait la Une de L’Equipe. « Je n’aime pas l’injustice. S’il avait dit ça (Anelka)… mais ce n’est pas le cas, a-t-il affirmé. Après il s’est fait lyncher. Dans le vestiaire, il se passe plusieurs choses et même pire que ça. Que ce soit sorti comme ça… »

Evra a aussi fait savoir qu’Anelka était prêt à faire son mea culpa et essayer ainsi de réparer ce qu’il a fait. Mais on ne lui en a pas laissé l’occasion. « Cette phrase est fausse. Nicolas Anelka avait décidé de s’excuser auprès du groupe et du sélectionneur, mais pas en public. Quand j’ai dit à Raymond ‘Nico est prêt à s’excuser’, il m’a dit: ‘je ne peux plus rien faire Pat’. C’est au-dessus », a révélé l’ancien monégasque.

Evra montre du doigt Domenech

Par ailleurs, l’ancien international a affirmé que la version qui a été racontée au grand public n’était pas la vraie. Il impute notamment à Raymond Domenech la responsabilité d’avoir laissé les choses dégénérer : « Il y a beaucoup de détails importants dans Knysna. Quand les gens disent qu’on n’est pas descendus du bus, non. On est descendus du bus et on a signé des autographes aux jeunes venus voir l’entraînement, a-t-il indiqué. C’est quand on est remontés dans le bus que Raymond Domenech a confisqué les clés du chauffeur et qu’on a été pris en otage. Il faut remettre les choses à leur place. »

Enfin, quand on lui a demandé s’il a fini par trouver « la taupe » qu’il cherchait désespérément, Evra a lâché : « Beaucoup se posent la question, certains disent que c’est un grand joueur de l’équipe de France, d’autres disent que c’est carrément le sélectionneur. Mais j’espère qu’il dort bien la nuit ».