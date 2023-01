Les notes du PSG face à Rennes : Donnarumma a évité le pire, Neymar catastrophique

Sans l'Italien, Paris aurait encaissé un ou deux buts de plus et n'a jamais pu compter sur le Brésilien qui a perdu un trop grand nombre de ballons.

Gianluigi Donnarumma 7/10

L’Italien effectue une saison sur courant alternatif. Face à Rennes, il a montré sa meilleure facette. Vigilant sur des frappes de Kalimuendo (7e) ou de Traoré (33e), le gardien s’interpose parfaitement sur une reprise de l’ancien Parisien (28e), un tir de Gouiri (39e) et un coup franc tendu de Majer (57e). Autoritaire dans ses sorties (10e, 33e) mais ne peut rien sur l’ouverture du score (0-1, 65e).

Sergio Ramos 5/10

Cette défense à trois semble lui aller mieux. Dans ce système, l’Espagnol a pris beaucoup de liberté et faire parler son jeu de tête. Seul bémol : à trop sortir de sa défense, il se retrouve loin des actions, à l’image de l’ouverture du score de Traoré (0-1, 65e). Tout proche d’être passeur après un service pour Danilo Pereira, dont la tête est repoussée par Mandanda (48e).

Marquinhos 5/10

Kalimuendo lui a livré un beau duel dos au but. Beaucoup de compensations mais très peu de duels gagnés ou d’interventions pour contrer les frappeurs rennais.

Danilo Pereira 4/10

Il obtient la première et meilleure occasion parisienne sur un service de Ramos (48e). Toujours sobre, il est bien placé pour couper quelques que centres ou revenir sur Kalimuendo qui part seul au but (31e). Il semble tout de même être spectateur sur le but rennais (65e). Remplacé par Renato Sanches (83e).

Nordi Mukiele 5/10

Il est en jambes et sa débauche d’énergie le montre mais contrairement à ses dernières sorties il a été très peu ou mal servi alors qu’il avait de l’espace dans le dos de Majer. C’est tout de même de son côté que vient la meilleure occasion bretonne de la première période (28e). Il sort blessé et est remplacé par Hakimi pris de vitesse puis au duel par Truffert sur le seul but de la rencontre (0-1, 65e).

Vitinha 5/10

On aime le voir participer au jeu de son équipe mais dans ce système, son rôle est surtout d’assurer l’équilibre. Comme face à Angers, il a récupéré beaucoup de ballons (10) et a eu l’opportunité de tenter sa chance (23e, 41e). Remplacé par Fabian Ruiz (72e).



Warren Zaïre-Emery 5/10

Pour sa première en L1, il a pris ses marques. Le titi n’a pris aucun risque inutile et a même pris quelques initiatives qui n’ont pas payé. Intéressant dans l’attitude et surtout dans l’impact où il n’a pas hésité à hésiter au duel à l’épaule. Sans jamais perdre l’équilibre.

Juan Bernat 5/10

Son retard sur Traoré au moment de l’ouverture du score vient ternir une prestation bien meilleure que ses précédentes rencontres. Il a été l’un des seuls à proposer et à donner des ballons intéressants notamment pour Messi (20e, 43e). Percutant par séquences, il se procure même une occasion en seconde sur un service de Mbappé (81e).

Neymar 2/10

Le Brésilien avait déjà perdu beaucoup de ballons face à Angers mercredi. Malgré quelques bons retours défensifs (27e), il a récidivé dimanche soir en perdant toute influence sur le jeu offensif parisien et en finissant même par s’énerver. Un manque de simplicité criant qui l’amène à se faire chiper un ballon dans le rond central face à Kalimuendo (31e).

Lionel Messi 4/10

L’Argentin a tenté d’animer le jeu mais il était bien trop seul à être juste techniquement. Malgré un positionnement assez bas, il parvient tout de même à tirer à deux reprises en première période. Sans doute émoussé, son influence a décliné petit à petit.



Hugo Ekitike 4/10

Comme souvent sa bonne volonté n’est pas en cause. Contrairement à ses dernières sorties, ses partenaires ont eu du mal à le trouver et quand ce fut le cas, il a manqué de justesse technique. L’ancien Rémois a aussi semblé en délicatesse avec son genou gauche sur certaines courses. Remplacé par Mbappé (55e) qui a gâché une balle d'égalisation en envoyant sa frappe au-dessus de la cage de Mandanda.