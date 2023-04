Les notes du PSG face à Nice (2-0) : Donnarumma était infranchissable, cette fois Messi fait du bien

Le gardien parisien a réalisé des arrêts décisifs pour permettre à son équipe de conserver son avance, quand Messi a été impliqué sur les deux buts.

Gianluigi Donnarumma 8/10

Lui aussi était attendu après de nombreuses prestations inabouties. Face à Nice, l’Italien a rendu une copie parfaite avec des arrêts spectaculaires, dont deux face à Pepe (43e, 52e). Il intervient aussi pour repousser des têtes de Moffi (45e) et Todibo (70e) ou une frappe de Ndayishimiye (59e). Sûr de bout en bout, que ce soit sous pression et même sur corner pour dégager le danger (80e).

Marquinhos 5/10

Le capitaine parisien a su couper quelques situations chaudes en première période et dans les dernières minutes alors que Nice faisait le siège de la surface parisienne. Il coupe notamment le rush de Thuram après une relance pleine axe de Ramos (35e). Concentré mais pas non plus impérial en particulier sur ses anticipations pourtant son point fort et dans l'impact.

Sergio Ramos 5/10

Absent lors des deux dernières rencontres du PSG, l’Espagnol devait ramener de la sérénité dans la défense parisienne. Certainement en manque de rythme, il a surtout été impliqué sur plusieurs situations chaudes niçoises. D’abord en relançant plein axe sur Thuram (35e), ensuite en perdant son duel face à Moffi dans la surface (45e) puis en laissant Pepe partir au but après une sortie manquée (45e +1). Il se rattrape en dominant les Niçois sur les coups de pied arrêtés offensifs : une tête au-dessus sur un coup franc de Messi (54e) et une seconde qui fait mouche (2-0, 76e).

Danilo Pereira 6/10

Après deux dernières rencontres compliquées en défense, le Portugais a relevé la tête. Lui aussi a eu des interventions décisives. A l’exception de l’occasion de Pepe, où il est pris dans son dos, (43e), il coupe un centre très chaud dans le premier quart d’heure (14e), revient sur Pepe (45e + 1) et suit bien Moffi dans la surface (50e). Tout proche de marquer de la tête mais il trouve le poteau (22e).

Achraf Hakimi 4/10

Comme Nuno Mendes, le schéma lui permet d’être très haut sur le terrain mais le Marocain n’a jamais pesé sur la défense adverse et Bard a passé une soirée presque tranquille dans son couloir. A l’exception d’un rush en fin de match, il n’a rien fait et on ne pourra pas dire que Messi n’a pas joué avec lui.

Vitinha 4/10

Le Portugais avait pour mission de sécuriser le couloir de Hakimi, lorsque ce dernier montait. Une mission qui l’a peut-être empêché d’avoir de l’influence sur le jeu. Peu de projection et pas non plus d’une grande aide sur les sorties de balle. En fin de match, il a tout le temps de servir Mbappé mais l’oublie complètement.

Renato Sanches (non noté)

Le Portugais s’est blessé pour la cinquième fois avec le PSG depuis le début de saison et a dû être remplacé par Fabian Ruiz (9e, 5). Comme Vitinha, son apport a été minime mais il a pu aider sur certaines relances et se procure une belle occasions une frappe vicieuse (61e) qui oblige Schmeichel à se détendre (61e)

Carlos Soler 4/10

Revenu en début de semaine à l’entraînement, il était étonnant de le voir démarrer. Comme Vitinha de l’autre côté, l’Espagnol a protégé les montées de Nuno Mendes. Appliqué, parfois trop, il a manqué de spontanéité dans ses passes, touchant parfois trop le ballon. Hormis un tacle surprenant, il manque clairement d'impact.

Nuno Mendes 6/10

Dans ce schéma en 3-5-2, le Portugais a eu une activité offensive importante et s’est même parfois retrouvé en position d’attaquant. Après un avoir suivi un premier centre repoussé, il suit bien pour récupérer et servir Messi sur l’ouverture du score (1-0, 26e). A plusieurs reprises, le piston s’est retrouvé dans une position idéale et a péché par excès d’altruisme. Sa note aurait pu encore augmenter s’il avait été plus juste dans certains de ses choix ou de ses transmissions.

Lionel Messi 7/10

Juste, simple et altruiste. Face à Nice, l’Argentin a fourni le type de match que l’on attend de lui. Après s’être créé les premières occasions, il ouvre le score sur une passe en retrait de Nuno Mendes (26e) et offre le but du break à Sergio Ramos (2-0, 76e). Précieux dans la conservation de balle, il ne s’est pas entêté à trop vouloir conserver le ballon et a aussi fait des efforts par séquences.

Kylian Mbappé 3/10

Un troisième match d’affilée très frustrant. Bien pris par Mendy et surtout Todibo, le Français n’a quasiment pas eu d'occasions hormis en fin de match et a connu pas mal de déchet dans son jeu. A l’heure de jeu, il n’avait d’ailleurs pas frappé au but. A sa décharge, il n’a jamais été bien servi par ses partenaires, à l’image de contres menés par Nuno Mendes ou Vitinha.