Les notes du PSG face à Lens : Mbappé trop esseulé, Donnarumma fébrile

Orphelin de Neymar et Messi, l'attaquant parisien a été bien pris par les Lensois. Le portier italien s'est montré fébrile dès la première action.

Gianluigi Donnarumma 3/10

Que retenir de positif de sa première prestation de 2023 ? Pas grand-chose, le gardien italien a commencé la rencontre en repoussant plein axe un ballon dans les pieds de Frankowski qui amène l’ouverture du score (0-1, 4e). Il se rattrape après une relance manquée pour Danilo en captant en deux temps une frappe d’Openda (25e). Attentiste sur le second but, il tarde à sortir et voit la frappe du Belge passer sous ses côtes.

Nordi Mukiele 4/10

Consigne de son entraîneur ou erreur de placement ? En se recentrant dans l’axe à plusieurs reprises, le latéral droit a laissé des boulevards aux Lensois. Haïdara a pu en profiter sur le premier but (4e) et Claude-Maurice n’a pas su faire fructifier l’offrande (23e). Plus à l’aise sur ses sorties de balles et sur le plan offensif, il est impliqué sur la réduction du score d’Ekitike (1-1, 8e) et tout proche de donner un ballon de but à Sarabia (75e).

Sergio Ramos 4/10

Le voir jouer aussi haut quand Openda joue dans sa zone semble presque suicidaire. Si l’Espagnol a su le contenir en position basse en début de première période, il se fait complètement enrhumé par le Belge sur le second but adverse (2-1, 29e). Une donnée qui ne l’a pas empêché de poursuivre sur cette dynamique et d’exposer un peu plus sa défense aux contres.

Marquinhos 4/10

Son premier duel face à Openda (1re) a permis de comprendre qu’il ne passerait pas une soirée tranquille. L’attaquant nordiste a confirmé cette impression en le mystifiant sur le second but d’un crochet plein de justesse (29e). Il se rattrape en remportant deux duels import ants face à Fofana (81e).

Achraf Hakimi 5/10

En le voyant côté gauche, on se dit que sa vitesse aurait pu aider Ramos a mieux contenir Openda. Le Marocain a eu du mal à se mettre en action et a apporté son écho offensif habituel, laissant au passage quelques espaces dans son dos. Mieux en seconde, il a récupéré plus de ballons, tenté sa chance (54e,72e) et mieux combiné avec Mbappé (61e). Sans réussite.

Fabian Ruiz 3/10

Entre son match contre Strasbourg et celui face à Lens, ses prestations prometteuses d’octobre semblent lointaines. L’Espagnol n’est jamais parvenu à faire avancer le jeu et son apport défensif a été insignifiant. Pas d’une grande aide pour couvrir les montées de Mukiele, il perd surtout un ballon plein axe qui aboutit au but inscrit par Claude-Maurice (1-3, 48e). Remplacé par Vitinha (57e).

Danilo Pereira 4/10

Sa présence devant la défense a permis à Verratti d’avoir plus de liberté mais il n’a jamais réussi à avoir son impact habituel face à un adversaire qui en a mis beaucoup. Peu de récupération de balle et une relance hasardeuse sur le troisième but (48e).

Marco Verratti 4/10

Où est passé le Petit Hibou qui aimante les ballons, contrôle le jeu et aspire son adversaire ? On ne peut lui reprocher sa débauche d’énergie mais l’Italien a manqué de précision et se jette trop vite sur Fofana sur les deux premiers buts des Sang-et-Or. Replacé plus bas après la sortie de Pereira, il est impliqué sur la meilleure opportunité parisienne de la seconde période (74e) mais semble bien seul au milieu.

Carlos Soler 4/10

Auteur d’un bon décalage sur l’ouverture du score, l’Espagnol a effectué un bon début de match avant de complètement prendre le bouillon face à la puissance de Fofana. Et le deuxième but en est l’illustration parfaite.

Hugo Ekitike 6/10

Comme souvent depuis le début de saison, on l’a rarement vu peser sur la défense adverse mais l’attaquant a compensé en se dépensant sans compter pour se replacer ou venir presser, malheureusement sans réussite. Il n’a pas non plus compté ses efforts pour venir contester des seconds ballons. C’est d’ailleurs de cette manière qu’il égalise (1-1, 8e) et se procure une belle opportunité de près (17e). Peu d'apport dans le jeu. Remplacé par Warren Zaïre-Emery (73e).

Kylian Mbappé 4/10

En l’absence de Neymar et Messi, Lens avait parfaitement identifié le principal danger et il n’est jamais parvenu à se sortir du marquage adverse malgré des efforts. Sans espace, il parvient tout de même à frapper (61e). Comme d’habitude, il n’a jamais cessé d’y croire mais ce fut trop brouillon. L’international français n’a toujours pas marqué face au RC Lens.