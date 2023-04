Les notes du PSG face à Lens (3-1) : Vitinha c'est canon, Mbappé dans le rôle du pivot

En position de pivot, le Français a marqué et offert une passe décisive quand le Portugais a fait le break d'un tir puissant de loin.

Gianluigi Donnarumma 6/10

Vigilant dès l’entame, il détourne sur sa ligne une tête d’Abdul Samed et se couche sur des tirs d’Openda dans la surface (29e, 57e, 65e). Battu par Frankowski sur penalty (60e), il reste vigilant sur une frappe puissante du Polonais qu’il détourne en corner. Un match propre.

Danilo Pereira 5/10

Battu de la tête dès l’entame du match par Abdul Samed (2e), il est tout proche de marquer un but gag contre son camp (11e). Replacé au milieu après avoir démarré en défense, hormis dans le premier quart d’heure de la seconde période, il n’a pas vraiment apporté l’impact attendu et est pris à la course et dans son dos par Openda (65e, 90e + 1). Sa relance plein axe aboutit aussi à une frappe puissante de Frankowski détournée par Donnarumma. Précieux sur quelques phases arrêtées, il est tout de même à l’origine de la première accélération de Mbappé (13e).

Sergio Ramos 4/10

Comme à l’aller, Openda l’a fait souffrir par ses appels et ses courses à répétition. En plus de quelques problèmes d’alignement pour jouer le hors-jeu, il n’a jamais pu le suivre, à l’image de cette accélération sur quelques mètres dans la surface (33e) ou de son intervention complètement manquée en position de dernier défenseur. Heureusement, Marquinhos couvrait (79e).

Marquinhos 5/10

Lui aussi a eu du mal à canaliser la fougue et les courses d’Openda, comme sur ce duel qui aboutit à la première frappe de l’attaquant belge. En première période, il se fait une frayeur sur un contrôle manquée dans la surface de réparation mais se ressaisit ensuite en rattrapant quelques situations chaudes mais surtout en se montrant solide dans le duel aérien.

Achraf Hakimi 5/10

Dans un début de match compliqué, où il a semblé complètement perdu, il provoque l’expulsion d’Abdul Samed (19e) qui fait basculer le match. Nerveux après cette épisode, le Marocain a commis quelques fautes grossières et il peut être heureux de ne pas avoir reçu un jaune. Plus offensif et combatif ensuite, il a connu du déchet dans ses combinaisons. Il s’arrache pour prendre Haïdara de vitesse mais perd ensuite son duel face à Samba (77e).

Carlos Soler 4/10

On aurait presque pu écrire le commentaire de son match avant même le coup d'envoi. Comme souvent, son apport dans le jeu a été extrêmement limité. Il ne se procure aucune situation et n’est impliqué sur aucune occasion franche du PSG. Souvent pris à défaut dans l’impact depuis le début de saison, il a cette fois pas mal distribué notamment en première période.

Fabian Ruiz 6/10

L’Espagnol commet une main totalement évitable dans la surface qui permet à Lens de réduire le score. Heureusement, cette action reste épisodique et ne gâche pas une prestation d’ensemble plutôt aboutie puisqu’il a constamment cherché à jouer vite et en première intention.

Vitinha 7/10

Un peu plus éloigné de la zone de Messi, il apporte plus dans le jeu parisien. Son empreinte sur la rencontre est plus importante après l’expulsion d’Abdul Samed (19e) et se traduit par une passe décisive pour Mbappé (31e) et une frappe puissante qui fait mouche (2-0, 37e). Il a beaucoup couru mais a manqué d’efficacité sur ses replis.

Nuno Mendes 5/10

Son match pourrait se résumer à cette chevauchée fantastique au cours de laquelle il se défait de cinq joueurs avant de frapper au ras du poteau gauche de Samba (27e). Hormis cette percée épique, il n’a pas eu son écho offensif habituel et a pu paraître débordé sur son côté.

Lionel Messi 6/10

En première période, l’Argentin a mis beaucoup de simplicité dans son jeu avec des transmissions rapides pour se défaire de la pression adverse lorsque Paris a eu le ballon. A l’origine du but de Vitinha, il conclut une magnifique séquence collective, ponctuée par remise subtile de Mbappé (43e). Moins inspiré en seconde, il a eu beaucoup de déchet mais le mal était fait.

Kylian Mbappé 7/10

Doucement mais sûrement, il est monté en puissance. Trouvé à quelques reprises en décrochage, il s’illustre sur accélération foudroyante, sur laquelle il élimine deux Lensois avant de servir Messi (13e) Comme un symbole, c’est dans une position de pivot qu’il ouvre le score après un relais avec Vitinha (31e) et qu’il sert Messi (3-0, 47e). Bien moins en vue en seconde malgré quelques situations.