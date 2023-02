Les notes du PSG face à l'OM (0-3) : Messi et Mbappé ont climatisé le Vélodrome

A l'œuvre sur les trois buts parisiens, les deux attaquants ont refroidi l'atmosphère et auraient pu donner à ce Classique des allures humiliantes.

Gianluigi Donnarumma 7/10

En l’espace de trois semaines, l’Italien a passé deux soirées bien différentes. S’il a vu quelques ballons chauds passer dans sa surface ou ses défenseurs revenir sur le fil, le gardien parisien a eu beaucoup moins de travail que lors du match de Coupe de France. Cela ne l’a pas empêché de rester vigilant pour sortir trois arrêts de grande classe : sur un coup franc (45e+3) et une tête de Sánchez (66e) arrêtée en trois temps et devant Vitinha à bout portant (90e).

Nordi Mukiele 6/10

Du déchet par séquences mais un match sérieux pour un joueur en manque de rythme. Il revient à deux reprises sur Kolasinac (24e). Pour un joueur en manque de rythme, son retour a été intéressant. Tout proche d’être passeur décisif pour Marquinhos (39e). Remplacé par Warren Zaïre-Emery (61e).

Marquinhos 7/10

Agressif et autoritaire, le capitaine a donné le ton. Positionné à droite de la défense au coup d’envoi, le Brésilien est repassé à gauche après la sortie de Kimpembe (16e) avec le même rendement et la même réussite dans ses interventions. Il s’autorise même une sortie pour partir dans la profondeur mais sa frappe est passée tout proche du poteau droit de López (39e).

Sergio Ramos 6/10

Dans ce système et ces matches à haute tension, l’Espagnol est un vrai plus. Face à Sánchez, il a livré un duel de costaud. Utile pour compenser les sorties de ses coéquipiers de la défense, il a été précieux dans le jeu de tête.

Presnel Kimpembe (non noté)

Comme Marquinhos, le vice-capitaine parisien était plein de détermination mais son bon début de match a été stoppé net. Blessé, il est sorti sur civière (16e) et a été remplacé par Danilo Pereira (6). Toujours aussi propre et rassurant, il a été solide aux duels.

Nuno Mendes 7/10

Légèrement touché après le match face à Lille, le Portugais était en mesure de tenir sa place et a livré une belle prestation. Positionné très haut, il a eu un apport offensif très important en étant impliqué notamment sur le but de Messi (2-0, 29e), à qui il a aussi offert une balle de 3-0. Avant le premier but parisien, il se signale aussi par un retour tout en puissance devant Tavares qui se présentait au but (15e).

Vitinha 6/10

Un match qui ressemble beaucoup plus à ses standards du début de saison : du volume, des courses et des combinaisons avec ses partenaires qui servent le jeu. Son relais avec Messi sur l’ouverture du score de Mbappé est décisif (1-0, 25e) et il est tout près d’être passeur décisif pour l’attaquant français (52e). Tout n’était pas parfait mais c’était beaucoup mieux.

Marco Verratti 6/10

Il s’entête par séquences à conserver le ballon alors qu’il est sous la pression de plusieurs joueurs. Son seul défaut dans ce match, où il a livré une bonne première période avec pas mal de ballons récupérés. Quelques sorties de balles remarquables.

Fabian Ruiz 7/10

L’Espagnol a fourni un match complet. D’abord côté gauche pour soutenir Nuno Mendes sur les tâches défensives mais aussi plus haut pour venir presser les Marseillais. Avec beaucoup d’intensité, il s’est frotté aux Phocéens et a récupéré de nombreux ballons. Pas avare non plus dans ses courses vers l’avant, à l’image du troisième but où il est au départ de l’action (3-0, 55e).

Lionel Messi 8/10

Il avait autour de lui une équipe pour briller. Des milieux qui ont de la technique et se mettent en mouvement et un attaquant aux appels tranchants. Un cocktail qui lui a permis de donner, tout tranquillement, deux passes décisives (25e, 55e) et de marquer un but (2-0, 29e). Plusieurs situations qu’il n’a pas parfaitement géré et notamment ce ballon au second où il est seul mais qu’il envoie au-dessus (33e).

Kylian Mbappé 9/10

Ce n’est pas une nouveauté mais le Français change littéralement le visage de son équipe. Sa seule présence a fait reculer le bloc marseillais. L’attaquant a bien identifié les faiblesses adverses et son premier but en est l’illustration. Double buteur (25e, 55e) et passeur (29e), il aurait pu battre le record du nombre de buts marqués Cavani avec un peu plus de précision (39e, 52e). Ce n’est que partie remise.