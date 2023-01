Les notes du PSG face à Angers : Messi retour gagnant, Ekitike monte en puissance

Pour son premier match après le mondial sous le maillot parisien, l'Argentin a été décisif, quand l'attaquant français a signé son meilleur match.

Gianluigi Donnarumma 5/10

Le gardien italien a failli prendre froid. S’il réchauffe ses gants sur deux centres de Doumbia captés tranquillement (45e, 57e), il a passé une soirée bien tranquille. A l’aise sur son jeu au pied (plus facile quand l’adversaire ne le presse pas), il se fait une petite frayeur sur une sortie loin de son but (16e) et voit la frappe de Sima passée tout proche de sa lucarne (61e).

Nordi Mukiele 7/10

Malgré du déchet sur certaines séquences, le Français monte en puissance. Le jeu a régulièrement penché de son côté et ses montées ont souvent été récompensées à l’image du service de Messi, sur lequel il offre une passe décisive pour Ekitike (1-0, 5e). Puis de son service rapide pour l’Argentin sur le seconde but (2-0, 72e). Tout proche de marquer sur corner (90e) et pas non plus avare sur le repli défensif.

Sergio Ramos 6/10

Face à une formation angevine qui a rarement pressé ou pris la profondeur, l’Espagnol n’a jamais été en difficulté et a souvent bien géré les duels et coupé plusieurs ballons chaud en seconde (12 ballons récupérés au total). Ce schéma a trois lui donne aussi plus de liberté pour sortir de sa défense et orienter le jeu. Il est tout proche de marquer sur un coup franc parfaitement dosé par Messi (24e) et de permettre à Abdelli d’égaliser après une relance plein axe complètement manquée (55e).

Marquinhos 6/10

Placé dans l’axe d’une défense à trois, le Brésilien a joué au petit trot pendant toute la première période. Cela ne l’a pas empêché de rester vigilant lorsque le SCO a accéléré. Il reste solide dans la surface face à Abdelli après une relance manquée de Ramos (55e). Le capitaine parisien est aussi plus monté et c’est d’ailleurs sur ce type de séquence où il a tardé à redescendre quand Angers s’est procuré sa meilleure occasion sur une frappe de Sima (61e)

Danilo Pereira 5/10

De retour à gauche d’une défense centrale à trois, le Portugais a vécu un premier acte solide mais a eu plus de travail dès lors que Bernat s’est montré plus offensif. Il termine la rencontre en tant que sentinelle après l’entrée de Bitshiabu (86e).

Juan Bernat 5/10

Solide défensivement dans le premier acte, il a coupé plusieurs ballons en position haute et s’est moins montré offensivement. Après le repos ce fut tout le contraire. Plus offensif mais aussi plus friable, il est pris à plusieurs reprises par les Angevins et déserte son couloir sur la frappe dangereuse de Sima. Parfaitement décalé par Messi, il ne saisit pas l’offrande (77e).

Fabian Ruiz 3/10

La hype semble bien terminée. L’Espagnol n’a jamais vraiment su peser au milieu. Peu de ballons récupérés (4 à la 75e minute), peu de passes vers l’avant et peu de courses offensives. Un match qui ressemble beaucoup à ce qu’il produit depuis la reprise de la L1. Remplacé par Warren Zaïre-Emery (79e)

Vitinha 5/10

Etait-ce une consigne de son entraîneur de le voir si bas ? Pourtant habile techniquement, le Portugais n’a pas influé sur le jeu offensif de son équipe. Mais dans ce registre plus défensif, il s’est montré efficace et a récupéré beaucoup de ballons (onze au total). Malgré ça, on préfère le voir plus haut.

Neymar 5/10

Il tente, dribble, fait le spectacle, prend des initiatives mais perd aussi beaucoup de ballons. Après avoir observé quelques jours de repos pour soigner et travailler sur sa cheville touchée pendant le mondial, le Brésilien a certainement besoin de retrouver du rythme et des automatismes avec ses partenaires. Face à Angers, il a (trop ?) souvent cherché à combiner avec Messi. Un coup franc détourné par Bernardoni (89e).

Lionel Messi 7/10

Pas un grand Messi dans le rythme mais malgré son manque de compétition, l’Argentin a encore aimanté le jeu parisien. Il est à l’origine de l’ouverture du score d'Ekitike (5e) et conclut parfaitement devant Bernardoni (2-0, 72e). Son compteur passe décisive aurait encore pu augmenter si Ramos (24e) et Bernat (76e) avaient conclu.





Hugo Ekitike 7/10

Certains diront qu'il est peut-être trop tôt pour dire qu'il monte en puissance mais l’ancien Rémois a certainement fourni sa meilleure prestation depuis son arrivée à Paris. Auteur du premier but sur un bon service de Mukiele (5e), il a plus facilement été trouvé qu’à l’habitude : beaucoup de mouvements, de jeu dos au but et de replis pour récupérer. L’attaquant est aussi impliqué sur le dernier but de Leo Messi où il décale parfaitement Mukiele, double passeur (72e). Remplacé par Soler (80e).