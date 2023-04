L'attaquant français a plié la rencontre sur ses deux premières occasions sur lesquelles La Pulga est directement impliquées.

Gianluigi Donnarumma 6/10

Ces deux dernières sorties contre Nice et Lens ont laissé une belle impression avec de nombreux arrêts décisifs. S’il n’a pas eu énormément de travail à effectuer tout au long de la rencontre, il a confirmé dès l’entame en remportant d’une main ferme son duel face à Niane (5e). Hormis deux frappes (43e, 49e) et un centre captés (17e), ce fut une soirée bien tranquille jusqu’à la réduction du score de Thioub sur laquelle il ne peut pas grand-chose (2-1, 87e)

Marquinhos 5/10

Un match timide, où il n’a pas pris les mêmes libertés que d’habitude ni la même agressivité. Souvent loin sur les seconds ballons, il est pris dans son dos par Valéry sur la réduction du score de Thioub (87e).

Sergio Ramos 6/10

L’ancien capitaine du Real Madrid a pris beaucoup de liberté pour sortir de sa défense en première période mais s’est aussi fait une frayeur en étant pris dans la profondeur par niant sur la première occasion angevine. Bien plus prudent et accrocheur en seconde, il sauve quelques situations avec autorité et expérience.

Danilo Pereira 6/10

Les offensives angevines sont régulièrement venues dans le dos de Juan Bernat et le Portugais a régulièrement coupé les centres. Un placement juste et beaucoup de tranquillité sur les sorties de balle. Il s’est même autorisé quelques courses loin de sa défense.

Achraf Hakimi 5/10

Sur l’une de ses premières offensives, il perd le ballon qui offre une première opportunité à Angers (5e). Il se ressaisit ensuite en restant vigilant défensivement comme sur cette frappe de Bahoya qu’il contre, alors que l’attaquant était seul dans la surface (40e). Au départ de l’action sur le premier but, le Marocain est à la récupération sur le second (26e) mais aussi sur la frappe cadrée de Messi (38e). En bonne position, il envoie le ballon largement au-dessus (53e) mais a été globalement bien moins impliqué en seconde avec quelques pertes de balles.

Carlos Soler 4/10

Discipliné et vigilant dans le couloir droit pour couvrir les montées de Hakimi comme lorsqu’il reprend Bahoya parti en contre (43e). Mais les matchs défilent et on ne voit toujours pas ce qu’il pourrait apporter au jeu offensif parisien. Malgré quelques bonnes intentions en début de rencontre, il n’a aucune influence. Remplacé par Verratti (62e).

Fabian Ruiz 5/10

Devant la défense au coup d’envoi, l’Espagnol a pu jouer librement, sans réelle pression adverse. De la simplicité pour relancer mais pas une grande participation dans l’animation offensive avant l’heure de jeu et l’entrée de Verratti, où il a retrouvé une zone plus habituelle. C’est de son côté que vient la réduction du score (87e).

Vitinha 4/10

Après son premier but et sa seconde passe décisive de la saison, on attend de lui qu’il enchaîne avec régularité. Mais le Portugais a été très discret en première période sur le côté gauche. Réaxé en seconde, il a pu plus participé au jeu du PSG sans pour autant avoir une grande influence. Pas mal de déchets dans ses passes transmissions.

Juan Bernat 4/10

Avec Messi, l’Espagnol a souvent affiché une certaine complicité cette saison et ses appels dans le dos de la défense ont régulièrement été récompensés. Et ce fut le cas sur la première occasion parisienne, sur laquelle il est passeur décisif pour Mbappé (9e). Mais le danger est trop souvent venu de son côté. Pas toujours aidé, il manque d'agressivité et reste passif sur le centre qui amène la réduction du score angevine (2-1, 87e).

Lionel Messi 6/10

L’Argentin a parfois manqué de spontanéité sur certaines situations mais ses adversaires lui ont souvent laissé de l’espace et du temps pour déclencher des actions dangereuses. Impliqué sur le premier but en trouvant Soler par-dessus la défense, il offre un magnifique ballon pour Mbappé sur le second (26e). Dans sa position favorite, il s’offre une belle opportunité (38e).

Kylian Mbappé 7/10

Face à une faible équipe du SCO, il n’avait pas besoin de faire un grand match. Sérieux de bout en bout avec des appels en profondeur et de bonnes combinaisons, l’attaquant français a été clinique face au but. D’abord pour ouvrir le score en deux temps (9e) puis pour faire le break après avoir effacé Bernardoni (2-0, 26e). L’ancien Monégasque fait passer un frisson sur une frappe pure détournée par le gardien (74e).