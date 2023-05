Les notes du PSG face à Ajaccio : Un petit Messi sous les sifflets, Mbappé fait lever le Parc

Sifflé par une partie de la tribune Auteuil, l'Argentin a offert une prestation quelconque quand Mbappé a réveillé le public.

Gianluigi Donnarumma 5/10

Son match se résume à cette tête d’El Idrissy et ce corner de Coutadeur facilement captée (13e, 49e). Hormis cette action, l’Italien a passé une soirée bien tranquille face à un adversaire d’une grande faiblesse.

Marquinhos 7/10

Face à des Corses amorphes, le capitaine parisien a eu tout loisir d’apporter le surnombre et de presser haut. Il est d’ailleurs impliqué sur le but inscrit par Mbappé en remisant dans la surface vers Ekitike, passeur décisif (47e). A gauche dans la surface, il voit d’ailleurs sa frappe détournée par Youssouf au fond des filets (5-0, 73e).

Sergio Ramos 6/10

Ce n’est pas dans ce genre de match qu’il risque de se faire un claquage. Rarement sous pression, il a eu la liberté de faire briller son jeu long. C’est de cette manière qu’il décale parfaitement Bernat sur la réalisation de Hakimi (2-0, 32e) et lance Mbappé dans la profondeur (3-0, 54e)

Danilo Pereira 6/10

Comme Marquinhos, il s’est autorisé quelques montées autoritaires qui ont permis à Paris de récupérer haut. Et comme Sergio Ramos, il est impliqué sur l’un des buts parisiens en servant Fabian Ruiz sur l’ouverture du score subtile de l’Espagnol (1-0, 22e). Il s’autorise même une frappe des 30 mètres captée par Sollacaro (60e). Sérieux en toute circonstance.

Achraf Hakimi 6/10

Sans avoir une réussite franche, le Marocain a énormément tenté dans le un contre un, ce qu’il a rarement fait de manière aussi répétée depuis son arrivée à Paris. Il est à la conclusion en reprenant un ballon détourné par le gardien corse (2-0, 32e) et c’est aussi de son côté que vient le troisième but parisien. Un match complet, avec de bons retours défensifs, à l’exception de son carton rouge largement évitable après un geste d’humeur sur Mangani, lui aussi expulsé (78e).

Fabian Ruiz 7/10

C’est dans ce registre que l’on apprécie. Des courses, de la disponibilité et pas mal de ballons récupérés. Il est d’ailleurs à la conclusion d’une belle ouverture de Danilo Pereira d’un extérieur du pied gauche lécher (1-0, 22e). Remplacé par Vitinha (64e) qui se créé une belle opportunité sur une frappe à l’entrée de la surface.

Marco Verratti 6/10

Avec ce rythme de sénateur, il a pu faire ce qu’il voulait sans jamais être gêné. Quelques ouvertures dans le dos de la défense sans succès et de bons retours défensifs qui ont fait lever le Parc.

Juan Bernat 5/10

La seule opportunité corse vient de son couloir où il est débordé par Youssouf (13e). Pour le reste, il n’a jamais eu à défendre et s’est souvent projeté. Régulièrement recherché par Messi, leur connexion n’a pas fait mouche alors qu’il s’est retrouvé à plusieurs reprises en bonne position dans la surface. Impliqué sur le but du break où il centre en première intention (2-0, 32e).

Lionel Messi 4/10

Sifflé par une partie du Parc, l’Argentin a souvent tenté de jouer en première intention mais a connu beaucoup de déchets dans ses transmissions. De bons décalages pour les latéraux, et notamment pour Bernat, tout de même mais il n’est impliqué sur aucun but et ne se crée aucune opportunité.

Hugo Ekitike 5/10

Encore une fois, on ne pourra lui reprocher son activité et sa bonne volonté. C’est grâce à l’une de ses courses que Fabian Ruiz s’ouvre la voie du but (1-0, 22e). Du bout du pied, il s’arrache ensuite pour offrir une passe décisive à Mbappé (47e). L’ancien rémois a aussi connu beaucoup de déchets et s’est parfois empêtré dans des raids solitaires avec des gestes techniques superflus et inefficaces.

Kylian Mbappé 8/10

Le seul vrai danger permanent de cette équipe parisienne a été un poids constant par ses courses et ses débordements. Il fait passe un premier frisson dès les premières minutes sur Madjer manqué. Impliqué sur le but de Hakimi, il conclut de près une offrande d’Ekitike et fait lever le Parc sur une reprise de volée géniale.