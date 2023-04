Les notes des Parisiens face à Lyon : Lionel Messi proche du néant, Hakimi était perdu

Avec un nombre de ballons perdus très important, l'Argentin a rendu une copie qui ne va pas arranger sa côte de popularité auprès des supporters.

Gianluigi Donnarumma 6/10

Dans une première période très calme, sa première intervention amène le penalty manqué par Lacazette (37e) sur laquelle il bouscule l’attaquant lyonnais. Finalement sans conséquence. S’il ne peut rien sur le but de Barcola, il empêche ce dernier de faire le break avant de sortir un arrêt réflexe sur une reprise à bout portant de Dembélé (70e).

Danilo Pereira 3/10

D’ordinaire si fiable, il enchaîne, après Rennes, un deuxième match où il se montre très friable. Sa perte de balle dans le rond central amène la première occasion lyonnaise de Thiago Mendes (15e). Il se fait ensuite aisément éliminer par Lacazette dans la surface (19e) avant d’être pris dans son dos par Barcola sur l’action qui amène le penalty. Comme Hakimi, il est coupable de laisser seul Barcola sur l’ouverture du score (57e).

Marquinhos 5/10

Avec beaucoup de liberté, le Brésilien a régulièrement apporté le surnombre au milieu et de l’agressivité dans le premier quart d’heure. Il sauve également quelques situations chaudes, notamment en venant contrer la frappe de Lacazette qui avait crocheté Danilo Pereira. Sur un centre de Messi, il a l’opportunité d’égaliser mais sa tête passe au-dessus (73e).

El Chadaille Bitshiabu 4/10

Après quelques bonnes relances en début de rencontre, Lyon a vite compris que c’est dans sa zone qu’il fallait insister. A la suite d’une mauvaise relance, il est pris au duel par Lacazette (12e) et a dans la foulée été de plus en plus friable sur chacune de ses interventions. Pas irréprochable non plus sur le but lyonnais où il donne l’impression de pouvoir intervenir (1-0, 57e). Remplacé par Ekitike (60e).

Achraf Hakimi 3/10

Dans ce système, il a toute la latitude pour se projeter et faire des différences. Il n’a pourtant jamais donné l’impression de savoir où se situer. Surtout, il a beaucoup couru dans le vide, jamais servi par Messi. Sur sa seule opportunité, il tergiverse et oublie ses partenaires dans la surface (45e + 1). Il se procure une situation en fin de match mais son tir passe à côté.



Vitinha 5/10

Le Portugais a eu l’une des meilleures opportunités parisiennes en début de rencontre sur un service de Mbappé. Mais son ballon piqué est passé au-dessus. Malgré un match brouillon des Parisiens, il a par séquence apporté du dynamisme et du mouvement. L’un des seuls à la hauteur.

Marco Verratti 4/10

C’est une confirmation : l’Italien est devenu un joueur méconnaissable. Dans sa zone, Cherki a fait à peu près ce qu’il voulait et il n’a jamais su comment le contenir. Malgré sa qualité technique, il n’est jamais parvenu à imposer le rythme. Le vice-capitaine a même été le premier à être remplacé par Galtier (60e).

Renato Sanches 5/10

Blessé à quatre reprises depuis le début de saison, le Portugais manque encore de rythme et de repères collectifs. Face à Lyon, il a alterné entre des séquences brouillonnes et d’autres plus intéressantes notamment dans le défi physique. Après trente minutes d’apathie, il sonne la révolte avec une frappe lointaine repoussée par Lopes (45e). Remplacé par Warren Zaïre-Emery (74e).

Nuno Mendes 4/10

Pas en réussite sur le plan offensif, le Portugais n'a pas senti les quelques bons coups qu'il avait à jouer dans la défense adverse. Il a beaucoup tenté en duel mais a souvent été pris par l'arrière-garde de l'OL. Surtout, il manque d'attention sur l'ouverture du score où il laisse tout le temps à Kumbedi d'ajuster son centre.



Lionel Messi 3/10

Sa prestation ne va pas arranger l’opinion que les supporters ont de lui. L’Argentin a perdu 26 ballons face aux Lyonnais et a souvent manqué d’altruisme sur des phases de jeu évidentes pour servir ses partenaires dans les meilleures conditions. Il offre tout de même trois balles de but pour Mbappé (9e), Mendes (45e + 1) et Marquinhos (73e). Presque anecdotique tant le reste a été affligeant.





Kylian Mbappé 4/10

La star parisienne semblait avoir les clefs de la rencontre mais les a perdus en cours de match. Simple et efficace en début de rencontre, il sert idéalement Vitinha (4e) et manque une balle de but cinq minutes plus tard (9e). Effacé après le premier quart d’heure, ses tentatives ont été vaines malgré un dernier frisson sur une frappe contrée (90e).