Les notes de l'OM face au PSG : Lopez et Mbemba ont brillé, Tavares et Veretout ont sombré

L'Olympique de Marseille n'a pas démérité mais s'incline, à nouveau, face au Paris Saint-Germain.

S'ils ont été intéressants dans leurs intentions, les Marseillais n'ont pas réussi à venir à bout du Paris Saint-Germain et s'inclinent à nouveau au Parc des Princes (1-0).

Un OM combattif mais vaincu par le PSG

Pau Lopez (7/10) : Le successeur de Steve Mandanda a souvent été décrit comme un gardien fiable mais incapable de faire des arrêts miracles dans un match au sommet. C'est pourtant ce qu'il a réussi à faire ce soir, retardant l'échéance et ne s'inclinant que sur un exploit de Neymar.

Chancel Mbemba (7/10) : Encore une grosse prestation pour le Congolais. Au four et au moulin, bien qu'assez impliqué sur le but concédé par Marseille, il a éteint Mbappé et s'est offert le luxe d'effectuer quelques montées ravageuses.

Eric Bailly (6/10) : Bis repetita pour Eric Bailly, encore bon avec l'OM mais encore blessé. Il a été remplacé par Samuel Gigot (non noté) qui a déclenché un tacle dangereux et totalement inutile, à près de 40 mètres de ses cages, et s'est donc vu expulser.

Leonardo Balerdi (6/10) : Encore sérieux, l'Argentin a montré qu'il avait du talent. Du mieux, donc, mais pas encore du parfait.

Jordan Veretout (3/10) : Il n'a toujours pas de match référence à Marseille. Pourtant titulaire indiscutable au milieu de terrain, l'ex joueur de l'AS Roma est en dilettante depuis sa signature sur la Canebière, et il n'a pas non plus brillé face à Paris. Remplacé par Pape Gueye (79', non noté) qui a solidifié une équipe réduite à 10.

Valentin Rongier (4/10) : S'il a été un peu mieux que son camarade du milieu, le capitaine olympien n'a pas non plus réussi une grande prestation. Un match à oublier pour le numéro 21.

Jonathan Clauss (5/10) : Il n'a pas été particulièrement en vue, bien qu'assez offensif et généreux dans ses appels. La défense parisienne a bien verrouillé ses ailes.

Nuno Tavares (3/10) : Il est dans le dur depuis quelques semaines et ça se voit. Brouillon derrière, multipliant les mauvais choix devant, il semble loin de ses premières prestations exceptionnelles, en dépit d'une frappe du droit qui aurait pu être décisive ce soir. Remplacé par Issa Kaboré (non noté), brouillon pour ses 20 minutes sur la pelouse.

Matteo Guendouzi (6/10) : Toujours aussi important dans la mécanique de l'OM, récupérant un nombre incalculable de ballons, Guendouzi s'est montré au niveau de l'évènement, lui qui est passé par le centre de formation du PSG.

Amine Harit (4/10) : Il a tellement brillé face au Sporting que tous l'attendaient au plus haut niveau. Assez sevré de ballons, parfois agaçant, il n'a pas montré son meilleur visage à Paris. Remplacé par Under (non noté), qui a tenté... mais sans succès.

Alexis Sanchez (4/10) : Pas un pur numéro 9 de formation, il semble parfois souffrir du fait de son isolement à la pointe de l'attaque. Lui aussi sevré de ballons, il n'a pas eu la chance de pouvoir briller, bien que toujours aussi volontaire dans le pressing. Remplacé à la 79ème par Bamba Dieng (non noté), qui n'a quasiment touché aucun ballon non plus.